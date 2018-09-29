Fenerbahçe Teknik Direkörü Phillip Cocu görev aldığı 3 aylık dönemle ilgili olarak Hollanda medyasına önemli açıklamalarda bulundu. Cocu, "Yeni bir hikaye yazacağım" dedi.

© REUTERS / Rafael Marchante Cocu: İstifa etmeyeceğim

Akşam'da yer alan habere göre, ligde üst üste alınan 3 mağlubiyet sonrası büyük sıkıntı yaşayan, ardından gelen Konyaspor galibiyeti ve sonrasındaki Beşiktaş beraberliğiyle nefes alan 47 yaşındaki Cocu, yeni bir takım olmanın sıkıntılarını yaşadıklarını belirtti.

Yaptığı açıklamaların genelinde gelecekten umutlu olduğu vurgusunu yapan Cocu, zamana ihtiyacını olduğunu da dile getirdi.

Aralarına son dönemde katılan isimler yüzünden uyum süreci yaşadıklarını belirten Cocu, "Yeni bir takım yaptık. Şimdi burada başarılı olmak için zamana ihtiyaç var. Türkiye'ye yeni bir hikaye yazmaya geldim ve bunu oyuncularımla başaracağım. Yavaş yavaş istediğim tempoya ulaşıyor. Oyuncular artık birbirleriyle daha iyi anlaşıyor. Taraftarı memnun etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

'BAŞKAN BİZE İNANIYOR'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un zor günlerde kendilerine sahip çıktığını belirten Phillip Cocu şöyle konuştu:

— Başkan bize inanıyor ve her zaman arkamızda duruyor. Ben ve oyuncularım bu ağır eleştirilerin altından kalkacağız. Bazı maçlarda ağır yenilgiler aldık, bize yakışmadı. O zaman da söylemiştim. Ama Rizespor maçıyla birlikte bir çıkış yakalayacağız. Hem ligde hem de Avrupa'da yenilgileri telafi edeceğiz. Neler yapabileceğimizi derbide herkese gösterdik. Taraftardan biraz daha sabır ve zaman istiyorum.