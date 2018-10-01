Putin'den F1 pilotu Hamilton'a özel rica: Bu kez beni ıslatma

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 16. ayağı olan Rusya Grand Prix’inde birinci olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den özel bir rica geldi. Putin, 2015’teki yarışta birinci olduğunda şampanya ile kendisini ıslatan Hamilton’dan bu kez aynı şeyi yapmamasını istedi. Hamilton da Putin'i ıslatmama sözü verdi.

© REUTERS / Maxim Shemetov Formula 1 Soçi'de zafer Hamilton'ın

Soçi’de dün düzenlenen Formula 1 yarışında Mercedes takımı 4 yıllık seriyi bozmadı ve bu yıl da birinciliği aldı. Mercedes pilotu Lewis Hamilton, yarışın galibi oldu, rakipleriyle arasındaki puan farkını 50'ye çıkardı.

Bununla birlikte Putin ve Hamilton arasında yarış sonrasında esprili bir diyalog geçti. Tercümanından yardım alan Putin, 2015’teki yarışta Hamilton’ın sahnede kendisini şampanya patlatırken ıslatmasına gönderme yaptı ve bu kez öyle yapmamasını istedi.

© REUTERS / Grigory Dukor Formula 1 pilotu Hamilton, Putin'i ıslattı

Hamilton da "Bu kez yapmayacağım. Geçen yıl şampanya ile ıslatan ben değildim ama. O başkasıydı" dedi. Hamilton’ın yanıtına gülümseyerek cevap veren Putin de "Size her yıl ödül vermeye alıştım, iyi gidiyorsunuz" ifadesini kullandı.

Ödül töreninde Hamilton'a kupayı daha önce olduğu gibi Putin verdi. Formula 1’in klasikleşen şampanyalı kutlaması gerçekleştiği sırada ise Putin sahnede değildi.