Pierre van Hooijdonk: Cocu için korkuyorum

Hollanda Televizyonu NOS'un 'İstanbul'un Asya yakasında kriz' başlığı ile yayınladığı haberde, Fenerbahçe'deki son gelişmelere ve Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu'nun geleceğine dair önemli önemli ifadelere yer verildi.

'ŞİMDİ ONUN İÇİN KORKUYORUM'

NOS 1 kanalındaki Stüdyo Futbol programının yorumcularından Pierre van Hooijdonk, son yenilgiden sonra telefonunun Türk arkadaşlarının mesajlarıyla dolduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin ligde 14. sırada olduğunu ve Phillip Cocu'nun savunulacak durumda olmadığını vurgulayan van Hooijdonk, "Şimdi onun için korkuyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Pierre van Hooijdonk, Studio Voetbal programında Phillip Cocu'ya ağır eleştirilerde bulundu! https://t.co/ge6UxIPHki pic.twitter.com/0piihILSqw — Skorer (@skorermilliyet) October 1, 2018

​Yeni Fenerbahçe yönetimi Hollandalı çalıştırıcı ile devam etmek istese bile, bu ortamda taraftar baskısına dayanamayacağına işaret ederek, yaşanan durumu "Türk futbol kültürünün bir parçası" olarak yorumladı.

Programın sunucusu Tom Egbers, Cocu'nun PSV takımında da parlak bir başlangıç yaptığını anımsatması üzerine van Hooijdonk, AD gazetesi yazarı Sjoerd Mossou'nun geçen haftaki yazısına atıfta bulunarak, "Ama burası Herdgang (PSV spor kompleksi) değil" dedi.

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Spor yazarı Sjoerd Mossou'nun, "Cocu Hollanda'da orman bekçisiyken, İstanbul'da trafik polisi oldu" satırlarının altını çizen van Hooijdonk, "Fark bu kadar büyük" diye konuştu.

Mossou, Cocu'nun Fenerbahçe'de elde ettiği başarısız sonuçları değerlendirdiği yazısında, Hollandalı teknik direktörün, "yanlış zamanda, yanlış yerde olduğunu" savunmuştu.

Yazıda, Hollandalı çalıştırıcının "aniden timsahlarla dolu bir havuza çırılçıplak daldığını" belirten Mossou, Cocu-Fenerbahçe birlikteliğini, "süper marketler zinciri Albert Hijn'de satılan karabiberli lavanta şuruplu waffle kadar saçma bir birleşim" diye tanımlamıştı.'Cocu'nun üzerinde kara bulutlar dolaşıyor'

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Hollanda'nın en çok satan gazetesi Telegraaf, Fenerbahçe'nin Rize deplasmanında yaşananları, 'Cocu'nun üzerinde kara bulutlar dolaşıyor' başlığıyla aktardı.

AD gazetesi de, Cocu'nun Şampiyonlar Ligi elemleri ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarısız sonuçlarına dikkati çekerek, kötü gidişin Türkiye Süper Ligi'nde de devam ettiğini yazdı.

Fenerbahçe'nin 7 puanla düşme hattının hemen altında olduğunu belirten gazeteye göre asıl soru, Cocu'nun Fenerbahçe'deki kötü gidişi geri döndürebilmesi için kendisine bir şans daha verilip verilmeyeceği.

AD gazetesi ve Voetbal International dergisi, Türk medyasında yer alan Cocu ile ilgili, 'fiyasko', 'çöküş' gibi değerlendirmelere de geniş yer verdi.

ANP de Rize'deki yenilgi sonrası Phillip Cocu'nun büyük baskı altında olduğunu belirterek, Fenerbahçe'nin aldığı 'dramatik sonuçlara' dikkati çekti.