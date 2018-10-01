Kayıt
20:21 01 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Philip Cocu

    Pierre van Hooijdonk: Cocu için korkuyorum

    © AFP 2018 / STR
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısında alıdğı ağır yenilgi sonrası, eleştiri oklarının yöneldiği Phillip Cocu'nun kulüpteki geleceği hakkında Hollanda basınına konuşan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Pierre van Hooijdonk, "Şimdi Cocu için korkuyorum" dedi.

    Fenerbahçe
    © Fotoğraf : DHA
    Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi 3-0 yendi
    Hollanda Televizyonu NOS'un 'İstanbul'un Asya yakasında kriz' başlığı ile yayınladığı haberde, Fenerbahçe'deki son gelişmelere ve Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu'nun geleceğine dair önemli önemli ifadelere yer verildi.

    'ŞİMDİ ONUN İÇİN KORKUYORUM'

    NOS 1 kanalındaki Stüdyo Futbol programının yorumcularından Pierre van Hooijdonk, son yenilgiden sonra telefonunun Türk arkadaşlarının mesajlarıyla dolduğunu söyledi.

    Fenerbahçe'nin ligde 14. sırada olduğunu ve Phillip Cocu'nun savunulacak durumda olmadığını vurgulayan van Hooijdonk, "Şimdi onun için korkuyorum" dedi.

    ​Yeni Fenerbahçe yönetimi Hollandalı çalıştırıcı ile devam etmek istese bile, bu ortamda taraftar baskısına dayanamayacağına işaret ederek, yaşanan durumu "Türk futbol kültürünün bir parçası" olarak yorumladı.

    Programın sunucusu Tom Egbers, Cocu'nun PSV takımında da parlak bir başlangıç yaptığını anımsatması üzerine van Hooijdonk, AD gazetesi yazarı Sjoerd Mossou'nun geçen haftaki yazısına atıfta bulunarak, "Ama burası Herdgang (PSV spor kompleksi) değil" dedi.

    Fenerbahçe, derbide 1 puana razı oldu
    © AA /
    Sezonun ilk derbisinin galibi yok: Fenerbahçe, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı
    'COCU HOLLANDA'DA ORMAN BEKÇİSİYKE, İSTANBUL'DA TRAFİK POLİSİ OLDU'

    Spor yazarı Sjoerd Mossou'nun, "Cocu Hollanda'da orman bekçisiyken, İstanbul'da trafik polisi oldu" satırlarının altını çizen van Hooijdonk, "Fark bu kadar büyük" diye konuştu.

    Mossou, Cocu'nun Fenerbahçe'de elde ettiği başarısız sonuçları değerlendirdiği yazısında, Hollandalı teknik direktörün, "yanlış zamanda, yanlış yerde olduğunu" savunmuştu.

    Yazıda, Hollandalı çalıştırıcının "aniden timsahlarla dolu bir havuza çırılçıplak daldığını" belirten Mossou, Cocu-Fenerbahçe birlikteliğini, "süper marketler zinciri Albert Hijn'de satılan karabiberli lavanta şuruplu waffle kadar saçma bir birleşim" diye tanımlamıştı.'Cocu'nun üzerinde kara bulutlar dolaşıyor'

    Aykut Kocaman
    © AA /
    Kocaman: Fenerbahçe ile ilgili hiçbir gündemim yok
    ÇAYKUR RİZESPOR YENİLGİSİ, HOLLANDA BASININDA GENİŞ YER BULDU

    Hollanda'nın en çok satan gazetesi Telegraaf, Fenerbahçe'nin Rize deplasmanında yaşananları, 'Cocu'nun üzerinde kara bulutlar dolaşıyor' başlığıyla aktardı.

    AD gazetesi de, Cocu'nun Şampiyonlar Ligi elemleri ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarısız sonuçlarına dikkati çekerek, kötü gidişin Türkiye Süper Ligi'nde de devam ettiğini yazdı.

    Fenerbahçe'nin 7 puanla düşme hattının hemen altında olduğunu belirten gazeteye göre asıl soru, Cocu'nun Fenerbahçe'deki kötü gidişi geri döndürebilmesi için kendisine bir şans daha verilip verilmeyeceği.

    AD gazetesi ve Voetbal International dergisi, Türk medyasında yer alan Cocu ile ilgili, 'fiyasko', 'çöküş' gibi değerlendirmelere de geniş yer verdi.

    ANP de Rize'deki yenilgi sonrası Phillip Cocu'nun büyük baskı altında olduğunu belirterek, Fenerbahçe'nin aldığı 'dramatik sonuçlara' dikkati çekti.

    İlgili konular:

    Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın Avrupa maçlarının yayıncısı belli oldu
    Fikret Orman: Fenerbahçe derbisine gitme niyetindeyim
    'En iyi alternatif, Fenerbahçe B adında bir takım kurmak'
    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Yaşanan kur artışı sebebiyle borcumuz 400 milyon lira arttı
    Sahasında Kayserispor'a kaybeden Fenerbahçe, 4 maçta 3. mağlubiyetini aldı
    Etiketler:
    Philip Cocu'nun Fenerbahçe'deki geleceği, PSV Eindhoven, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, AD gazetesi yazarı Sjoerd Mossou, Pierre van Hooijdonk, Philip Cocu, Hollanda, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Miss Colombia 2018 Güzellik Yarışması
    Kolombiya güzelini seçti
    Karikatür
    ABD: Rusya'yı denizden kapatabiliriz
    Suriye'de durum
    Suriye'de durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet