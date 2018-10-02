Malatyaspor Kaptanı Adem Büyük: Abdullah Avcı'nın bana müdahalesi oldu

© AA / Şebnem Coşkun Başakşehir, Avrupa'ya veda etti

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve 1-1 sonuçlanan müsabakanın ardından açıklamada bulunan Adem, "Abdullah Avcı'nın bana bir müdahalesi oldu. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Kendisine yakıştıramadım" dedi.

Bir teknik adamın rakip takım sporcusuna vurma hakkının olmadığını anlatan tecrübeli futbolcu, "Futbolcular arasında böyle gerginlikle olabilir. Bunu normal karşılarım. Saha içindeki mücadelede nabız yükselmiş, adrenalin yükselmişken futbolcular arasında gerginlik oluyor. Bir teknik adamın futbolcuya vurma hakkı yok. Kendi futbolcusuna istediğini yapsın ama bana yapamaz. Benim arkadaşlarıma veya diğer takım oyuncularına da yapamaz. İstediği kadar kariyerli olsun, Avrupa'da maç oynasınlar veya şampiyonluk yarışında olsunlar. Bana vuramaz" ifadelerini kullandı.

Avcı'nın maç içinde sürekli sözlü müdahalelerde bulunduğunu aktaran Adem Büyük, "Kimseyle diyaloğum olmadı. Sürekli kenardan konuşuyordu ama boş konuşuyordu" şeklinde görüş belirtti.