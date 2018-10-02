Josef de Souza: Değerimi ben gidince anladılar

Fenerbahçe'den Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına transfer olan Josef de Souza, transferi Fenerbahçe'nin lig ve Avrupa'da gösterdiği performans hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

© Sputnik / Nina Zotina Fenerbahçe, De Souza için 12 milyon euro alacak

Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına transfer olan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza, Takvim gazetesine verdiği röportajda, Fenerbahçe'den ayrılış süreci ve Fenerbahçe'nin performansı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'FENERBAHÇE'NİN ŞU ANKİ DURUMUNA ÜZÜLÜYORUM'

— Fenerbahçe'de 3 yıl oynadın ve Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına transfer oldun. Oynadığın süre içinde çok eleştirildin. Ancak sen gittikten sonra da Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar ortada. Ne düşünüyorsun?

Souza: Fenerbahçe'nin maçlarını da yakından takip ediyorum. Çok güzel günlerim geçti. Fenerbahçe'nin şu anki durumuna üzülüyorum. Taraftarlar istedikleri gibi konuşma hakkına sahipler. Onlar futbolu bildiklerini düşünüyorlar fakat rasyonel değiller. Duyguları ile hareket ediyorlar. 3-0, 4-0, 5-0'lık skorlarla maçı kazandığımızda takımı tebrik ediyorlar ama kaybettiğimizde suçlu ben ve Mehmet Topal ya da oynadığımız sistem oluyordu. Bunlara alışmıştım. Artık umursamıyordum.

© Fotoğraf : DHA Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi 3-0 yendi

— Pereira, Aykut Kocaman, Dick Advocaat ve son olarak Cocu… Hepsi Souza- Topal ikilisini oynattı. Sen hoca olsan ikisini birlikte oynatır mıydın?

Souza, "Taraftarlar kazanınca destek verir kaybedince sizi eleştirir. Beni de çok fazla eleştirdiler ama takımdan ayrıldıktan sonra takımdaki değerimi anladılar. Dediğim gibi taraftarlar duygusallar, rasyonel değiller. Ama ben Fenerbahçe'den ayrılana kadar bütün gücümle mücadele ettim" sözleri ile Fenerbahçe taraftarına olan sitemini dile getirdi.

© AA / Serhat Çağdaş Ali Koç, taraftarlardan özür diledi: Ne deseniz haklısınız, size karşı mahçubuz

— F.Bahçe yeniden yapılandı. Yeni teknik direktör ve yeni bir başkan var. Transfer sezonu da bitti. Mevcut kadroda sence eksiklikler var mı?

Souza: Her zaman yeni yönetim ilk senesinin zor olacağını düşünürüm. Oldukça dürüst ve centilmenler. Özellikle Ali Koç futbolu çok iyi biliyor. Zamanla her şey çok daha iyi olacak. Birkaç yıl içinde Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en iyi takımı olacağından hiç şüphem yok.