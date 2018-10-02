Trabzonspor, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nden çekildi

Trabzonspor Basketbol Kulübü Derneği, 2018-2019 sezonunda Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde yer almayacağını açıkladı.
'SPONSOR BULABİLMEK ADINA ÇALMADIK KAPI BIRAKMAMAMIZA RAĞMEN, SORUNLARI ÇÖZMEYE YETECEK KAYNAĞI BİR TÜRLÜ OLUŞTURAMADIK'
Kulübün içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların bu kararın alınmasında etkili olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Yılların birikimiyle oluşan ağır maddi yüklerin, küresel boyuttaki ekonomik krizin de etkisiyle, döviz kurlarındaki yükselişin yarattığı sıkıntıları ne yazık ki aşamadık. Sponsor bulabilmek adına çalmadık kapı bırakmamamıza rağmen, kulübümüzün sorunlarını çözmeye yetecek kaynağı bir türlü oluşturamadık. Açıkçası, bu açıklamayı yapmak için son dakikaya kadar beklememizin tek sebebi de, geçen haftaya kadar hala arayışlarımızın sürmesiydi. Ancak tüm girişimlerimiz ve görüşmelerimiz olumsuz sonuçlanmıştır" ifadeleri ile Trabzonspor'un 2018-2019 sezonunda profesyonel basketbol liglerinde yer alamayacağı duyuruldu.
Devamında kulüp çalışanlarına teşekkür edilen açıklama, "Sayısı yüzlere varan bir grup insan, gecesini gündüzüne katarak bordo-mavili renklerin, parke salonlarda layık olduğu şekilde temsil edilmesi için çalıştı ve çabaladı. Bu çabaların sonucunda unutulmaz finaller oynadık, coşku dolu galibiyetler elde ettik. Üzüldüğümüz, kızdığımız, hayal kırıklığına uğradığımız zamanlar da oldu, ama omuz omuza pes etmeden Trabzonspor Basketbol Kulübü'ne Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin bir parçası olarak tutmayı hep başardık. Sahada bükülmeyen bileğimizi ne yazık ki ekonomik sorunlar 'şimdilik' büktü. Ancak hala 'pes' demedik. Altyapı seviyesinde faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ederek, Trabzonlu gençlerin basketbol sevdasına ev sahipliği yapma görevimizi sürdüreceğiz. Şartlar düzeldiğinde, bu kenti gururlandıran Trabzonspor, tekrar profesyonel liglerdeki yerini alacak. Yaşanan sıkıntılı süreçte bize desteklerini her daim gösteren Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Basketbol Federasyonu üst yöneticisi Ömer Onan'a tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz. Ligden çekilme kararını alırken, öncelikle kulüp emekçilerimiz olmak üzere, basketbol ailesine olan maddi yükümlülüklerimizi de, ekonomik koşullarımız elverdiği ölçüde yerine getirmeye çalışacağımızın bilinmesini isteriz. Tekrar görüşmek üzere" denildi.
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