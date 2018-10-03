Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları tamamlandı: Real Madrid, CSKA Moskova'ya kaybetti

Günün flaş sonucu Rusya temsilcisi CSKA Moskova'dan geldi. CSKA Moskova, G Grubu ikinci hafta karşılaşmasında kupanın favori ekiplerinden Real Madrid'i 2'nci dakikada Nikola Vlasic'in kaydettiği golle 1-0 yenmeyi başardı.
Öte yandan kupanın bir diğer favorisi Manchester City ise deplasmanda Almanya'nın Hoffenheim takımını 1'inci dakikada 1-0 geriye düşmesine rağmen 87'nci dakikada David Silva'nın kaydettiği golle 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.
Günün maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
— E Grubu —
AEK Atina — Benfica: 2-3
Bayern Münih — Ajax: 1-1
— F Grubu —
Hoffenheim — Manchester City: 1-2
Lyon — Shakhtar Donetsk: 2-2
— G Grubu —
CSKA Moskova — Real Madrid: 1-0
Roma — Viktoria Plzen: 5-0
— H Grubu —
Juventus — Young Boys: 3-0
Manchester United — Valencia: 0-0
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