Ali Koç: Muhtelif tedbirleri önümüzdeki günlerde alacağız

Fenerbahçe Dergisi'nin ekim ayı sayısındaki başyazısında Ali Koç, sezona tarifsiz bir kenetlenme ile başladıklarını ancak üst üste alınan kötü sonuçların beklentileri dışında bir başlangıç yaşamalarına sebep olduğunu dile getirdi.
Sarı-lacivertli taraftarlara yaşattıkları üzüntü, mutsuzluk ve umutsuzluk duyguları için derin bir mahcubiyet duyduklarını anlatan Koç, "Ekibimizin beklentilerimizin çok altında performans göstermesi, futbol şubemizdeki mevcut kriz ortamına sebep olmuştur. Bana göre bu durumun ana sebebi, hırs, inanç, mücadele ve ekip ruhunun hem saha içerisinde hem de saha dışındaki tüm aşamalarda eksik olmasıdır. Şunu çok açıklıkla söylemek isterim ki, değişime direnç gösteren ve eski düzenin devamını isteyen bir zihniyet, mevcudiyetini halen korumakta ve bir şekilde başarıya inanmamaktadır. Kabul edemeyeceğimiz bu sorunu ivedilikle gidermek için muhtelif tedbirleri önümüzdeki günlerde alacağız" ifadelerini kullandı.
Aldıkları kararlarda geri adım atmamakta ısrarcı olmayacaklarının altını çizen Koç, şu ifadelere yer verdi:
"Daha önce de dile getirdiğim gibi, bizim asıl hedefimiz günü kurtarmak değil, soğukkanlı, planlı ve kararlı adımlarla ‘geleceğin Fenerbahçe'sini oluşturmaktır." sözlerini kullanan Koç, "Bu doğrultuda, kısa vadede yaşanan olumsuz gelişmeler sebebiyle uzun vadeli hedeflerimizden taviz vermeyeceğiz. Bu zorlu yürüyüşümüzde, sizlerin desteği en büyük motivasyon ve güç kaynağımızdır. Her zaman söylediğim gibi sizin eşsiz desteğiniz oldukça yılmadan, usanmadan sizlere layık olabilmek adına çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.
Ali Koç, Fenerbahçelilere de seslenerek şu sözleri kullandı:
"Sizlerden ricam; çeşitli spekülasyon ve günlük yönlendirmelerden etkilenmeden, birbirimize inanmaya ve kenetlenmeye devam etmemizdir. Futbol takımımızın 4 Ekim 2018 Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile 7 Ekim 2018 Pazar günü de Medipol Başakşehir ile evimizde oynayacağı maçlarda, tribünlerimizi sonsuz bir destekle 'Sadece Fenerbahçe' diyerek dolduracağınıza, takımımızın son saniyeye dek yanında olacağınıza inancım sonsuz".
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