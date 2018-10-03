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06:47 03 Ekim 2018
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    Ali Koç

    Ali Koç: Muhtelif tedbirleri önümüzdeki günlerde alacağız

    © AA /
    Spor
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    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Değişime direnç gösteren bir zihniyet, başarıya inanmamaktadır. Kabul edemeyeceğimiz bu sorunu ivedilikle gidermek için muhtelif tedbirleri önümüzdeki günlerde alacağız" dedi.

    Fenerbahçe
    © Fotoğraf : DHA
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    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, asıl hedeflerinin günü kurtarmak değil, geleceğin Fenerbahçe'sini oluşturmak olduğunu, gerektiğinde de kimseyle yolları ayırma konusunda tereddüt etmeyeceklerinin herkes tarafından bilinmesini istediğini belirtti.

    Fenerbahçe Dergisi'nin ekim ayı sayısındaki başyazısında Ali Koç, sezona tarifsiz bir kenetlenme ile başladıklarını ancak üst üste alınan kötü sonuçların beklentileri dışında bir başlangıç yaşamalarına sebep olduğunu dile getirdi.

    Sarı-lacivertli taraftarlara yaşattıkları üzüntü, mutsuzluk ve umutsuzluk duyguları için derin bir mahcubiyet duyduklarını anlatan Koç, "Ekibimizin beklentilerimizin çok altında performans göstermesi, futbol şubemizdeki mevcut kriz ortamına sebep olmuştur. Bana göre bu durumun ana sebebi, hırs, inanç, mücadele ve ekip ruhunun hem saha içerisinde hem de saha dışındaki tüm aşamalarda eksik olmasıdır. Şunu çok açıklıkla söylemek isterim ki, değişime direnç gösteren ve eski düzenin devamını isteyen bir zihniyet, mevcudiyetini halen korumakta ve bir şekilde başarıya inanmamaktadır. Kabul edemeyeceğimiz bu sorunu ivedilikle gidermek için muhtelif tedbirleri önümüzdeki günlerde alacağız" ifadelerini kullandı.

    Aldıkları kararlarda geri adım atmamakta ısrarcı olmayacaklarının altını çizen Koç, şu ifadelere yer verdi:

    Ali Koç
    © AA / Serhat Çağdaş
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    "İnanarak attığımız adımların ve yaptığımız hamlelerin karşılığını alamadığımızda, geri adım atmamak adına ısrarcı olmayacağımızı; her ne konuda olursa olsun, Fenerbahçe için doğru olduğunu düşündüğümüz kararı, olması gereken yerde ve zamanda alacağımızı, gerektiğinde kimseyle yolları ayırmak konusunda da tereddüt etmeyeceğimizi herkesin bilmesini isterim. Bununla beraber, sportif anlamda iki aydır yaşadığımız bu kabul edilemez başlangıç, tohumlarını attığımız köklü yapılanma ve vizyon değişiminin, çok daha sancılı ve zorlu geçmesine yol açmaktadır. Ancak yaşanan her türlü olumsuzluğa, Fenerbahçe'mizin başarısızlığı için ellerini ovuşturarak pusuda bekleyen belli kesimler ve onların lobilerine rağmen doğru bildiğimiz yolda ilerlemek için sabırla, inançla ve var gücümüzle çalışacağımıza emin olabilirsiniz".

    "Daha önce de dile getirdiğim gibi, bizim asıl hedefimiz günü kurtarmak değil, soğukkanlı, planlı ve kararlı adımlarla ‘geleceğin Fenerbahçe'sini oluşturmaktır." sözlerini kullanan Koç, "Bu doğrultuda, kısa vadede yaşanan olumsuz gelişmeler sebebiyle uzun vadeli hedeflerimizden taviz vermeyeceğiz. Bu zorlu yürüyüşümüzde, sizlerin desteği en büyük motivasyon ve güç kaynağımızdır. Her zaman söylediğim gibi sizin eşsiz desteğiniz oldukça yılmadan, usanmadan sizlere layık olabilmek adına çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.

    Ali Koç, Fenerbahçelilere de seslenerek şu sözleri kullandı:

    "Sizlerden ricam; çeşitli spekülasyon ve günlük yönlendirmelerden etkilenmeden, birbirimize inanmaya ve kenetlenmeye devam etmemizdir. Futbol takımımızın 4 Ekim 2018 Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile 7 Ekim 2018 Pazar günü de Medipol Başakşehir ile evimizde oynayacağı maçlarda, tribünlerimizi sonsuz bir destekle 'Sadece Fenerbahçe' diyerek dolduracağınıza, takımımızın son saniyeye dek yanında olacağınıza inancım sonsuz".

    Etiketler:
    Fenerbahçe, Ali Koç, Türkiye
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