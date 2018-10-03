Philip Cocu'dan 'Ali Koç sizden istifanızı istedi mi?' sorusuna yanıt

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Spartak Trnava maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Phillip Cocu, önemli açıklamalarda bulundu.

'KİMSE MUTLU DEĞİL'

Son lig maçında soru almadığını için özür dileyen Cocu, "Ayağa kalkmayı olabilecek en erken şekilde başarmak istiyoruz. Herkes durumu değiştirmek için elinden geleni yapıyor. Kimse bu durumdan mutlu değil olamaz da" dedi.

'LİGDEKİ DURUMUMUZ KABUL EDİLEMEZ'

© AFP 2018 / STR Pierre van Hooijdonk: Cocu için korkuyorum

"Sadece bireysel olarak performans almamalıyız oyunculardan. Tek başıma bunu yapacağım diye bir düşünce olmamalı. Takım halinde bunu yapmalıyız. Hem saha içinde hem saha dışında bu değişimin ne kadar zor olduğunu görüyoruz. Ligdeki pozisyonumuz kabul edilemez" diyen Cocu, "Biz taraftarlarımıza istediğimiz skoru alabilmek için elimizden geleni yaptığımızı göstermek istiyoruz. Bunu yapamadık. Yarın bunları göstermek istiyoruz. Perşembe ve pazar günü iç saha maçlarımız var. Bu maçlarda değişimi göstermek istiyoruz" sözleri ile Fenerbahçe taraftarına geleceğe dair umut verdi.

'YÖNETİM İSTİFANIZI İSTEDİ Mİ?'

© REUTERS / Rafael Marchante Cocu: İstifa etmeyeceğim

Ali Koç tarafından istifasının istenip, istenmediğine yönelik soruya ise Cocu, "Bu konuda söyleyeceğim bir şey yok. Böyle bir şey gerçekleşmedi. Comolli ile hep irtibat halindeyiz. Bu yolculukta olanlar hepimizi rahatsız ediyor. Bu durumdan çıkmak için çabalıyoruz" ifadeleri ile yanıt verdi.