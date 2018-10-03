Ronaldo: Tecavüz, benliğimin ve inandığım her şeyin karşısında olduğu iğrenç bir suçtur

Hakkında ortaya atılan tecavüz suçlamaları hakkında Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Cristiano Ronaldo, tecavüz, benliğim ve inandığım her şeyin karşısında olduğu iğrenç bir suçtur ifadelerini kullandı.

© REUTERS / Massimo Pinca/File Photo Ronaldo, tecavüz iddialarını reddetti: Benim ismimi kullanarak reklam yapmak istiyorlar

Kathryn Mayorga isimli kadınına tecavüz ettiği iddiaları hakkında açıklamalarda bulunan Cristiano Ronaldo, yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddederken, "Tecavüz, içerisinde olduğum ve inandığım her şeyin karşısında olduğu iğrenç bir suçtur" açıklamasında bulundu.

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Portekiz ve Juventus'un yıldız oyuncusu, "Bana yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddediyorum. Tecavüz, benliğim ve inandığım her şeyin karşısında olduğu iğrenç bir suçtur. Adımı temize çıkarmak istesemde, benim üzerimden reklam yapmak peşinde olan insanların tarafından yaratılan algıyı desteklememek adına medya ile bu konuşuyorum" dedi.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 3, 2018

​Soruşturmanın devam ettiğini belirten Ronaldo, "Vicdanım rahat bir şekilde, soruşturmanının sonuçlarını bekliyor olacağım" ifadelerini kullandı.

My clear conscious will thereby allow me to await with tranquillity the results of any and all investigations. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 3, 2018

Ronaldo iddiaların ortaya çıkışında sonra bir video yayınlamış ve suçlamaların kendi ismi kullanılarak reklam yapma amacı taşını belirtmişti.