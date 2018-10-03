Galatasaray, Şampiyonlar Liginde Porto karşısında

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında Portekiz'in Porto takımına konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bir önceki maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 yenerek galibiyetle başladığı Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda deplasmanda Porto'ya konuk oldu.

Teknik direktör Fatih Terim, müsabakaya Fernando Muslera, Martin Linnes, Maicon Roque, Serdar Aziz, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Fernando Reges, Younes Belhanda, Henry Onyekuru, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş ilk 11'ini sahaya sürdü.

Galatasaray'da İsmail Çipe, Mariano Filho, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Yunus Akgün, Ozan Kabak ve Sofiane Feghouli yedekler arasında bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına ilk 11'de çıkan Badou Ndiaye cezası, Emre Akbaba ise sakatlığı nedeniyle Porto'ya karşı forma giyemedi.

Fatih Terim, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının başlangıç 11'inde oynattığı Mariano, Ömer Bayram ve Sofiane Feghouli'yi yedek kulübesine çekti. Erzurum temsilcisiyle oynanan maça ilk 11'de çıkan Eren Derdiyok ise Portekiz'e götürülmesine rağmen sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

Tecrübeli teknik adam, bu futbolcuların yerine Linnes, Nagatomo, Fernando, Belhanda, Onyekuru ve Sinan Gümüş'e formayı verdi.



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