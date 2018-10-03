34. Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in

Twitter Türk basketbol dünyasının acı kaybı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe ile PTT Erkekler Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Anadolu Efes, 34. Cumhurbaşkanlığı Kupası için karşı karşıya geldi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçı Anadolu Efes, Fenerbahçe karşısında 65-62 önde tamamlayarak kupanın sahibi oldu.

KUPANIN SAHİBİ SON 2 SENEDİR FENERBAHÇE OLDU

Fenerbahçe, Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı son 2 sezonda müzesine götüren takım olmayı başardı. 2016'da Anadolu Efes'i 77-69'luk skorla mağlup eden sarı lacivertliler, 2017'de ise Banvit'i 75-64'le geçmişti. Anadolu Efes ise 2015 sezonunda Pınar Karşıyaka'yı 76-74 yenerek kupayı kazanan taraf olmuştu.

KUPAYI 10 KEZ İLE EN ÇOK EFES KAZANDI

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 10 kez kazanan Anadolu Efes, bu kupayı en fazla müzesine götüren takım konumunda.