34. Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in

Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçı Anadolu Efes, Fenerbahçe karşısında 65-62 önde tamamlayarak kupanın sahibi oldu.
KUPANIN SAHİBİ SON 2 SENEDİR FENERBAHÇE OLDU
Fenerbahçe, Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı son 2 sezonda müzesine götüren takım olmayı başardı. 2016'da Anadolu Efes'i 77-69'luk skorla mağlup eden sarı lacivertliler, 2017'de ise Banvit'i 75-64'le geçmişti. Anadolu Efes ise 2015 sezonunda Pınar Karşıyaka'yı 76-74 yenerek kupayı kazanan taraf olmuştu.
KUPAYI 10 KEZ İLE EN ÇOK EFES KAZANDI
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 10 kez kazanan Anadolu Efes, bu kupayı en fazla müzesine götüren takım konumunda.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)