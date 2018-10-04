Ronaldo sonbaharda Portekiz kadrosunda yok

İtalya’da Juventus takımında forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun, karşı karşıya olduğu tecavüz iddiaları sebebiyle gelecek birkaç maçta Portekiz Milli Takımı kadrosuna alınmayacağı açıklandı.

© AFP 2018 / MARTIN BUREAU Las Vegas polisi, Cristiano Ronaldo'ya yeniden tecavüz soruşturması açtı

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos, Ronaldo’nun 11 Ekim’deki UEFA Uluslar Ligi maçı ve bundan 3 gün sonra Glasgow’la yapılacak dostluk maçında forma giymeyeceğini, kasımdaki bazı maçlarda da sahada olmayacağını söyledi.

Bu kararın Ronaldo, kendisi ve Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı arasındaki üçlü görüşme sonrası alındığını belirten Santos daha fazla detay vermedi, Ronaldo’nun bu aranın ardından yeniden aralarına döneceğini umduğunu söylemekle yetindi.

Kathryn Mayorga isimli ABD'li kadın, Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti. İddiaları kesin bir dille reddeden Ronaldo da "Tecavüz, benliğim ve inandığım her şeyin karşısında olduğu iğrenç bir suçtur" demişti.