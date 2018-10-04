Fenerbahçe, sahasında Spartak Trnava'yı ağırlıyor

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Dinamo Zagreb'e yenilen Fenerbahçe, Trnava karşında galibiyet parolası çıkıyor.
KARŞILAŞMA, BEİN SPORTS 1 KANALINDAN CANLI OLARAK YAYINLANACAK
Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yı konuk edeceği karşılaşma, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Harun, Hasan Ali, Isla, Skrtel, Neustadter, Reyes, Elif Elmas, Jailson, Ayew, Frey, Slimani
Spartak Trnava: Chudy, Kadlec, Chanturishvili, Grendel, Godal, Toth, Bakos, Oravec, Rada, Jirka, Gressak
SARI LACİVERTLİLER AVRUPA LİGİ'NDE 56. MAÇINA ÇIKIYOR
Fenerbahçe, organizasyonun adının UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilmesi sonrası bu kulvada bu akşam 56. maçına çıkacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 55 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 28 galibiyet, 15 beraberlik, 12 yenildi aldı. Fenerbahçe, rakip filelere 74 gol bırakırken, kalesinde 53 gole engel olamadı.
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