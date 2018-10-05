Avrupa'da ilk golünü atan Akhisarspor, Belçika'dan mağlup döndü

UEFA Avrupa Ligi'nin J Grubu ikinci haftasında Akhisarspor, konuk olduğu Belçika'nın Standard Liege takımına 2-1 mağlup oldu.

Maurice Dufrasne Stadı'nda konuk olduğu Standard Liege karşısında Renaud Emond'un golüyle 1-0 geriye düşmesine rağmen Onur Ayık'la 1-1'lik eşitlik sağlayan Akhisarspor, Moussa Djenepo'nun golüne engel olamadı ve ilk yarıyı 2-1 geride tamamladı. İkinci yarıda skor değişmedi ve Standard Liege müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Maç sonucu

Standard Liége 2-1 Akhisarsporumuz pic.twitter.com/yigGNRrENo — Akhisarspor (@Akhisarspor) October 4, 2018

Akhisarspor, Krasnodar mağlubiyetinin ardından Standard Liege'den de puan alamadı.

İLK GOL ONUR AYIK'TAN

Daha önce Werder Bremen'de 1, Kardemir Karabükspor'da ise 2 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan Onur Ayık, Akhisarspor'la ikinci maçında golle tanıştı. Akhisarspor'un Avrupa Kupaları tarihindeki ilk golüne imza atan Onur Ayık, en son gol sevincini 29 Eylül 2017'de Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı yaşamıştı.

Yeşil-siyahlı takımda iki sarı kartla cezalandırılan Mustafa Yumlu 82. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Grubun diğer maçında Rus ekibi Krasnodar, konuk ettiği İspanyol temsilcisi Sevilla karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Akhisarspor, gruptaki 3. maçında 25 Ekim Perşembe günü deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak.