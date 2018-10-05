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15:26 05 Ekim 2018
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    Svetlana Soluyanov

    'Erkekler dünyasında yumruğunu esirgemeyen' bir Rus kadın şampiyon

    © Fotoğraf : Instagram/soluyan51
    Spor
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    Narin görüntüsüyle kimsenin boks yaptığını düşünmeyeceği Svetlana Soluyanova, bu yıl Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası’nda birinciliğin sahibi oldu. Sputnik’le, ‘erkekler dünyasında yumruğunu esirgemeyen’ Soluyanova ile tanışın.

    Görüntüsüne bakıldığında incecik, narin duruluşuyla Svetlana Soluyanova boks gibi sert ve 'erkek sporu' olarak görülen bir sporla alakası yokmuş gibi düşündürebilir. Ancak 24 yaşındaki Soluyanova, Mart ayında 51 kilo kategorisinde Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası birinciliğini aldı. Şampiyonada 5 maç kazanan Soluyanova, Rus basınında ‘Avrupa'nın en güzel boksörü' olarak anıldı, Glamour Russia dergisi de sporcuyu ‘Yılın Kadın Sporcusu' ödülüne aday gösterdi. Peki Soluyanova boks sporuna nasıl başladı, onu eleştirenler hakkında ne düşünüyor?

    Moskova'nın 961 km doğusundaki Dimitrovgrad kasabasında doğan Soluyanova'nın annesi hapishanede olduğu için 12 yaşında kadar teyzesi ve annesinin bir arkadaşıyla kaldı. Soluyanova "Bu dönemde hayat bana başkalarına değil, sadece kendime güvenmem gerektiğini öğretti" dedi.

    Boksa 10 yıl önce başladığını belirten Soluyanova "Ağabeyim yakınlarda bir yerde ücretsiz boks dersi verecek bir yer olduğunu söyledi ve hikayem böyle başladı. Geleceğimin iyi olmayacağını söyleyen çok kişi oldu, böyle durumlarda kendinden şüphe etmeye başlatıp durumu yapabileceğin en iyisine çevirmeye çalışıyorsun. Yakınlarım ve antrenörüm Ayrat Bogdanov sayesinde bunu yapabildim. O benim babam gibi, ona beni bugün olduğum insan yaptığı için minnettarım" ifadesini kullandı.

    Soluyanova, boksör olmasa müzisyen olacağını söyledi: "9. sınıfa kadar hem boks hem müzikle uğraştım. Müzik okulundan mezun olduğumda bir seçim yapmam gerekti."

    Soluyanova, boksun yanı sıra düzenli olarak gitar çalıp şarkılar yazdığını ve model olmayı hiç düşünmediğini belirtti.

    Soluyanova "Gerçek hayatta tamamen farklı biriyim. Güzellik merkezine pek sık gitmem, ayda saçımı boyatmak için sadece 2 kez gidiyorum. Sarışın değilim. Evde bir aynam var ve onun önünde poz vermek yerine boks çalışıyorum" dedi.

    Soluyanova, vaktinin büyük kısmını spor yaparak geçirdiği için nadiren makyaj yapıyor ve genellikle spor kıyafetler giyiyor.

    Günün 5 saatini antrenmanla geçirdiğini, akşamları evde olduğunu belirten Soluyanova, yoğun programına rağmen arkadaşları, ailesi ve erkek arkadaşına vakit ayırıyor.

     

     

    Soluyanova, altın madalyanın hayatını çok değiştirmediğini ve unvanının rehavete kapılmasına neden olmamasını istediğini ifade etti. Soluyanova, maçları kaybettiğinde bir ders çıkardığını ve bunun kendisi için motivasyon yarattığını da ekledi.

    Etiketler:
    Boks, Svetlana Soluyanova
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