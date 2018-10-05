UEFA, Galatasaray'ı yeniden inceleyecek

UEFA, Galatasaray ile yapılan Finansal Fair Play (FFP) kapsamında yapılan anlaşmanın yeniden inceleneceğini duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 'Settlement Agreement' (Uzlaşma Anlaşması) anlaşmasının Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonu (CFCB) tarafından yeniden inceleneceği belirtildi.

Açıklamada, kararın alınma nedeni ve incelemenin ne zaman sona ereceğine dair bilgi verilmedi.

SON DAKİKA — UEFA'nın Galatasaray ile yaptığı FFP anlaşmasının tekrar yargı birimi tarafından gözden geçirilmesi kararı çıktığı açıklandı. Anlaşma tekrar elden geçirilecek. pic.twitter.com/Op4j9b0CrO — Tribun Dergi (@tribundergi) October 5, 2018

​'ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ ETKİLEMEYECEK'

UEFA'nın yaptığı duyuru üzerine bir açıklama yayınlayan Galatasaray Spor Kulübü, "UEFA'nın kararı, Şampiyonlar Ligi'nde yer almamızı etkilememektedir" dedi.

UEFA'NIN 05 EKİM 2018 TARİHLİ FFP İLE İLGİLİ DUYURUSU HAKKINDA AÇIKLAMA



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© Sputnik / Vladimir Pesnya UEFA, Galatasaray ile yapılan anlaşmayı yeniden inceleyecek

​"UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Üst Yargı Organı, Kulübümüz ile ilgili Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun aldığı Uzlaşma Anlaşması kararıyla ilgili değerlendirme ve ek bilgiler talep etmiştir" diyen Galatasaray, "UEFA'nın iç prosedürleri dahilinde yapılan ve Haziran 2018'den bu yana süren bu süreç ve bu işlem, Kulübümüzün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almasını etkilememektedir. Kulübümüz, imzaladığı Uzlaşma Anlaşması çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir" ifadeleri ile UEFA'dan gelen açıklamanın Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki durumunu etkilemeyeceğini belirtti.

Öte yandan, süreçin UEFA ile yapılan anlaşma çercevesinde devam ettiğini belirten Galatasaray, "Kulübümüz bu işleyiş süreci dahilinde, UEFA'nın ilgili kurumlarına gerekli resmi açıklama ve yanıtlarını vermektedir ve Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda resmi yanıt ve aksiyonlarını vermeye devam edecektir" açıklamasında bulundu.