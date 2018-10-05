Thierry Henry, Aston Villa'ya doğru

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Dünyanın en başarılı santrafor oyuncuları arasında gösterilen Thierry Henry'nin, 3 Ekim'de görevine son verilen Steve Bruce'dan sonraki Aston Villa menajeri olacağı iddia edildi.

Kulübün Temmuz ayında milyarder işadamları Wes Edens ve Nassef Sawiris tarafından satın alınmasından sonra, menajerlik koltuğunda değişim yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

RAFA BENİTEZ VE THİERRY HENRY İSİMLERİ ÖN PLANDA

Steve Bruce'un yerine kimi tercih edeceği belirsizliğini korurken, yeni yönetimin, menajerlik koltuğuna Rafa Benitez ya da Thierry Henry'den birisini geçirmeyi planladığı belirtildi.

Henry ismi taraftarlar ve futbol severler arasında heyecan yaratsa da Mirror gazetesinin iddiasına göre, Aston Villa yönetimi, Newcastle'da geleceği belirsiz olan İspanyol çalıştırıcı Rafa Benitez üzerinde duruyor.

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Bu yaz düzenlenen Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımında yardımcı antrenörlük görevi üstelenen Henry, yarı finalde Fransa'ya karşı oynanan maçta yenilerek turnuvaya veda etmişti.

Öte yandan, geçtiğimiz yaz Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı'nda Roberto Martinez'le çalışan Henry, sezon başında Bordeaux'yla görüşmüş ancak bu teklifi geri çevirmişti.

Ağustos ayında, Sky Sport televizyonunda yürütmekte yorumculuk görevinden istifa eden Fransız futbol adamı, uzun dönemli planlarının arasında menajerlik olduğunu açıklamıştı.

Birçok kişi Henry için Aston Villa'nın doğru adres olduğu görüşünde birleşirken, bazı uzmanlar bu fikre mesafeli duruyor.

Bazı futbol yorumcuları, Henry'nin Aston Villa'yı Premier Lig'e döndürme ve kupalar kazandırmada yetersiz kalacağı görüşünde.

Konu hakkında Birmingham Mill'e açıklamalarda bulunan eski Villa oyuncusu ve yorumcu Stephen Warnock, "Henry hakkında hiçbir şey bilmiyoruz, güçlü ve zayıf yönleri nedir bilmiyoruz" ifadeleri ile Arsenal efsanesinin performansına dair şüphelerini dile getirdi.

Görevine son verilen Steve Bruce yerine menajer adayları öneren Warnock, "Rüştünü ispat etmiş olan Sam Allardyce gibi bir ismi tercih etmeliyiz" yorumunda bulundu.

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Aston Villa, menajer Steve Bruce ve yardımcıları, Colin Calderwood, Steve Agnew, Stephen Clemence ve Gary Walsh sözleşmeşlerinin feshi sonrasında kulüpten ayrılmışlardır. Yeni menajerin göreve getirilmesine yönelik olan süreç devam etmektedir" denildi.

Bazı Aston Villa taraftarlarının, Steve Bruce'a yönelik tepkilerini göstermek amacıyla, lahana fırlattıkları öğrenildi.