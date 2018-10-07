İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü: Kötü niyet VAR

Medipol Başakşehir'in 82. dakikada Elia ile bulduğu gol, yan hakemin ofsayt kararıyla iptal edildi. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, VAR'a başvurmak istedi ancak sistemin çalışmaması nedeniyle, pozisyon tekrar incelenemedi. 80. dakikada arızalanan sistem, 84. dakikada yeniden çalışmaya başladı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Elia'nın golünün iptal edilmesine tepki koydu.
Kulübün, resmi Twitter hesabından, Elia'nın attığı golün videosu, "Kötü niyet VAR!" mesajı ile paylaşıldı.
Kötü niyet VAR! pic.twitter.com/HjHNHV3iww— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) October 7, 2018
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