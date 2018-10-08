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11:18 08 Ekim 2018
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    Cristiano Ronaldo

    Ronaldo'ya bir tecavüz suçlaması daha

    © REUTERS / Stefano Rellandini
    Spor
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    Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'yu tecavüzle suçlayan kadının avukatı Leslie Stovall, bir kadının daha ünlü futbolcuyu tecavüzle suçladığını açıkladı.

    Cristiano Ronaldo
    © AFP 2018 / MARTIN BUREAU
    Las Vegas polisi, Cristiano Ronaldo'ya yeniden tecavüz soruşturması açtı
    Ronaldo'yu tecavüzle suçlayan Kathryn Mayorga adlı kadının avukatı Leslie Stovall Daily Mail'e konuştu.

    Avukat Stovall "Benzer bir deneyim yaşadığını söyleyen bir başka kadın beni aradı" dedi. Stovall Ronaldo'yu tecavüzle suçlayan 2. kadının kimliğini açıklamadı ancak kadının şikayetini Las Vegas polisine iletebileceğini söyledi.

    Las Vegas polisi Ronaldo'yu tecavüzle suçlayan ilk kadın olan Mayorga'nın geçen hafta yaşadıklarını anlatması sonucu ünlü futbolcuya yönelik suçlamanın dosyasını yeniden açmıştı.

    RONALDO 2009'DA MAYORGA'YA LAS VEGAS'TAKİ BİR OTEL ODASINDA TECAVÜZLE SUÇLANIYOR

    Şu anda 34 yaşında olan Kathryn Mayorga,  Der Spiegel'e verdiği röportajlarda 2009 yılında Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiğini anlatmıştı.

    Kadın  ABD'nin Las Vegas kentindeki bir otelde iken Ronaldo'nun önce kendisini odasına davet ettiğini ardından da anal sekse zorladığını öne sürmüştü.

    Cristiano Ronaldo
    © AP Photo /
    Ronaldo: Tecavüz, benliğim ve inandığım her şeyin karşısında olduğu iğrenç bir suçtur
    Mayorga olaydan bir gün sonra polise gittiğini ancak ünlü futbolcunun nüfuzu nedeniyle Ronaldo'nun ismini vermediğini belitmişti. Kadın ayrıca Las Vegas polisinin kendisine 'cesaret kırıcı' şekilde davrandığını da vurgulamıştı.

    Mayorga tecavüzün ardından ciddi bir duygusal travma yaşadığını söylemiş ayrıca Ronaldo'nun kendisine susması karşılığında 375.000 dolarlık bir anlaşmayı zorla kabul ettirdiğini iddia etmişti.

    Mayorga Der Spiegel'e verdiği röportajda şu anda öne çıkmasını da 3 sebebe bağlamıştı: Yeni bir dava açarak adaleti bulabileceğine inanması, MeToo hareketinin kendisine cesaret vermesi ve kamuyonun ilgisini davaya çekerek diğer muhtemel mağdurların öne çıkmasını sağlamak.

    RONALDO SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

    Cristiano Ronaldo
    © REUTERS / Stefano Rellandini
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    Mayorga'nın  tecavüz suçlaması ve avukatın açıkladığı ikinci suçlamanın yanı sıra Ronado'ya yönelik 2005 tarihli bir tecavüz suçlaması daha vardı. Londra'daki bir otelde gerçekleştiği iddia edilen olay nedeniyle Ronaldo gözaltına alınıp sorgulanmış ancak delil yetersizliği nedeniyle Scotland Yard soruşturmayı sonlandırmıştı.

    Ronaldo hakkındaki suçlamaları reddederken, futbolcunun avukatları Mayorga'nın iddialarını yayımladığı için Der Spiegel'e dava açbilecekleri  tehdidinde bulunmuştu.

    Ronaldo'nun Las Vegas polisi ile soruşturmada işbirliği yaptığı ayrıca son aylarda polis tarafından iki kez ifadesinin alındığı da açıklandı.

    Der Spiegel'in haberinin ardından Ronaldo, Portekiz Milli Takımı tarafından kadro dışı bırakılmıştı ancak Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ve kulübü Juventus, yıldız futbolcunun yanında olduklarını açıklamıştı.

     Ronaldo'nun sponsorlarından Nike şirketi ise 2 gün önce  "Rahatsız edici suçlamalar nedeniyle ciddi şekilde endişeliyiz ve durumu yakından takip etmeyi sürdüreceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

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    Cristiano Ronaldo’ya tecavüz suçlaması
    Etiketler:
    Suçlama, Tecavüz, Juventus, Nike, Daily Mail, Der Spiegel, Leslie Stovall, Kathryn Mayorga, Cristiano Ronaldo, Portekiz, ABD
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