TFF'den 'VAR arızası'na ilişkin açıklama

© REUTERS / Murad Sezer İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü: Kötü niyet VAR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçta Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin devre dışı kalmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, yaşanan arızadan dolayı VAR sisteminin 5 dakika 40 saniye devre dışı kaldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu müsabakada, stadyum dışında bulunan naklen yayın araç alanındaki VAR teçhizatına enerji veren kesintisiz güç kaynağında yaşanan arıza, kamera görüntülerinin aktarımını yapan medya taşıma cihazının kapanmasına neden olmuş, cihazın yeniden aktif hale gelmesi için gereken süre nedeniyle 5 dakika 40 saniye boyunca VAR sistemi devre dışı kalmıştır. Konuyla ilgili çalışmalar ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."

İki takım arasında oynanan karşılaşmada VAR sisteminin devre dışı kaldığı anda Medipol Başakşehir'in attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. VAR sisteminin arızalanması nedeniyle pozisyon incelenememişti.

Merkez Hakem Komitesi (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, bu konu hakkında NTV'ye konuştu. Namoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

'TEKNİK BİR ARIZA OLDU. ŞANSSIZLIK'

"Teknik bir arıza. UPS'te meydana gelen bir arıza oluştu. Güç yükleyen bir sistem. Dolayısıyla VAR'da olan arkadaşlar, VAR odasına güç kaybı olduğu için sesle beraber görüntüler de gelmedi. Orası tamamen kararmış durumda. Oradaki arkadaşların sahayla irtibatları koptu. Bu 5 dakika, 40 saniye sürdü. Şanssızlık. O zaman içinde VAR'a müracat edilmesi gereken pozisyon meydana geldi. Herhangi bir pozisyon olmamış olsa —ki, geçen hafta server'dan kaynaklanan teknik bir arıza olmuştu. O dakika içinde VAR'a müracat edilecek pozisyon olmamıştı.

'SES OLMADIĞI GİBİ GÖRÜNTÜ DE YOKTU'

Ofsayt pozisyonunu VAR odasında olan arkadaşların 3 boyutlu sistemde değerlendirmesi gerekiyordu. Ses olmadığı gibi hiçbir görüntü de olmadı. Bazı arkadaşlar diyor ki, normal maç yayını görüntüsüne bakılabilirdi diyor. Maç yayını görüntüsü de yoktu. Oda tamamen karardı. Bu bizde olduğu gibi, yaptığım araştırmada Almanya'da geçen sene 4 kez oldu. İtalya'da 3 kez oldu. Keza İspanya'da da oldu.

'TEKRAR EDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL'

O anda maçın durdurulup beklenmesi söz konusu değil. Bütün ülkeler protokol imzalıyor. Bu protokolün dışında davranılması mümkün değil. Sadece bizde değil, tüm ülkelerde böyle. Oyun kuralları kitabında da böyle bir uygulama yok. VAR'ın devre dışı kaldığı dakikalarda hakem yönetir. VAR'daki teknik arızalar, maçın tekrar edilmesini gerektirmez maddesi bu protokolde var."