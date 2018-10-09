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    EURO 2024

    Fikret Orman: Ekonomik olarak büyük sıkıntılar çekilen dönemde TFF'nin işi sadece 2024 müydü?

    © REUTERS / Murad Sezer
    Spor
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    Basın toplantısı düzenleyen Beşiktaş Başkanı Orman, TFF'ye sordu: "Ekonomik olarak büyük sıkıntılar çekilen dönemde TFF'nin işi sadece 2024 müydü? Yazı gönderdik, cevap verilmedi. Cevap verilirse tahkim yolumuz açık. Ona bile cevap verilmedi. TFF'nin tek misyonu 2024'ü mü yönetmek? Başka işi yok mu?"

    Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenledi.

    Orman'ın konuşmalarından önce çıkanlar şöyle:

    — Bu basın toplantısını yaptığımız yerde genellikle mutlu olaylarla oluyoruz. Bugün ise konumuz başka. Geldiğimiz bu noktada bazı gerçekleri ortaya koymamız gerekiyor.

    Fikret Orman
    © AA / Serhat Çağda
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    - Son zamanlarda bakıyorum, Beşiktaş taraftarı 'Beşiktaş'a sahip çık' diyorlar. Geldiğimiz ilk günden beri Beşiktaş'a sahip çıkıyoruz. Bütün işimiz bu kulübe sahip çıkmak.

    — Artık hakemleri eleştirme konusuna geldiğimizi düşünüyorum. VAR sistemini ise eleştirmiyorum. Hatayı yapan insandır. Bu insanları eğitmediğimiz sürece VAR sistemini kötülemek yanlıştır.

    İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü
    © REUTERS / Murad Sezer
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    - VAR'ın Türkiye'de uygulanmadığı tek kulüp Beşiktaş. Böyle bir şey olabilir mi? Oluyor. TFF'ye soruyorum. Bu durumları düzeltmek için bir eğitim veriliyor mu? Çalışmalar yapılıyor mu? Bu hakemlere zarar veriyor. Eğitimle alakalı büyük sıkıntılar var. Sistem hata yapmıyor, insanlar hata yapıyor.Son oynanan Konya maçında verilen penaltı komedi. VAR'a gidip bakılıyor, değişmiyor. O penaltı gol olsa Beşiktaş'ın kaçan puanı ne olacak? Ben her zaman niyet arıyordum, sahip çıkalım diyordum. Artık iyi niyet aramıyorum. Herkes işini yapacak. Beşiktaş artık 'pış pış' yapılacak bir kulüp değildir. Her kulübün hakemi var. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın maçlarına verilen hakemler var. Her takıma her hakem verilsin. Bu durum ortadan kalksın.

    EURO 2024
    © AA /
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    - Ekonomik olarak büyük sıkıntılar çekilen dönemde TFF'nin işi sadece 2024 müydü? Yazı gönderdik, cevap verilmedi. Cevap verilirse tahkim yolumuz açık. Ona bile cevap verilmedi. TFF'nin tek misyonu 2024'ü mü yönetmek? Başka işi yok mu?

    — Futbol, futbolcular ve teknik adamlar tarafından oynanandır. Oradaki kurallara uymayanların cezalandırılması lazımdır. Yunanistan'da PAOK başkanı maçta silah çekmişti. Bunlar önlenmezse, önünü açarsak böyle şeyleri ülkemizde de görmeye başlarız.

    — Soru almayacağım. Şundan dolayı: Cevaplarımı aradan cımbızla çekiyorsunuz ve anlatmak istediğimi çarpıtıyorsunuz.

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    Etiketler:
    VAR, EURO 2024, TFF, Beşiktaş, Fikret Orman
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