Galatasaray, Emre Akbaba'nın bonservisini ödemek için daire satmak zorunda iddiası

© AA / Erhan Elaldı Emre Akbaba'nın Galatasaray'a maliyeti belli oldu

Fanatik gazetesinde yer alan habre göre, Galatasaray, Emre Akbaba'nın bonservis taksidini ödeyebilmek için NEF tarafından verilen ve değeri 1.5 milyon euro'yu bulan daireleri satmak zorunda.

NEF TRANSFERE SPONSOR OLMUŞTU

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz Emre Akbaba için yapılan imza töreninde yaptığı açıklamada, 4 milyon euro'luk bonservis bedelinin bir kısmının forma sponsoru NEF tarafından karşılaşanacağını dile getirmişti.

Galatasaray, transfer sezonunun son günlerinde Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yı 4 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.