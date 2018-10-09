Buffon, Kadıköy'ün atmosferini unutamamış

Gianluigi Buffon, bir taraftarın kendisine yönelttiği, "Seni en çok heyecanlandıran stadyumlar hangileri?" şeklindeki soruya, "Birçok var. Liverpool'un stadı Anfield, Rangers'ın stadı ve İstanbul'da Fenerbahçe'nin stadı kesinlikle bunlardan birkaçı… Bu stadyumlardaki gürültüden ötürü maçların ilk 15-20 dakikasında konsantrasyon sorunu yaşamıştım" yanıtını verdi.
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🇮🇹 Una partita difficile. Più di quanto non dica il risultato. Una partita maschia. Una partita di squadra. Questa è #Parigi e noi venderemo sempre cara la pelle! Avanti così! 🇬🇧 A tough match. Tougher than it appears from the final score. A hard-fought match. A match we faced as a team. This is Paris and we'll always fight to the last man! Let's keep up the good work! 🇫🇷Un match difficile. Beaucoup plus de ce que le résultat laisse penser. Un match très disputé. Un match joué comme une vraie équipe. Ici c'est #Paris et on va toujours disputer le terrain! Il faut continuer comme ça!
İtalyan file bekçisi Buffon verdiği yanıtla Fenerbahçe taraftarının takdirini kazanırken, paylaşımının altına çok sayıda Fenerbahçeli taraftarın yorumda bulunduğu görüldü.
Buffon, Fenerbahçe'ye karşı kariyerindeki tek maçını 15 Ekim 1998 tarihinde Parma forması giyerken oynamıştı.
BUFFON, FENERBAHÇE'YE KARŞI İLK VE TEK MAÇINI 1998'DE PARMA FORMASI GİYDİĞİ DÖNEMDE OYNAMIŞTI
UEFA Kupası 1.Tur maçında Jöachim Löw yönetimindeki Fenerbahçe, Kadıköy'deki maçta Parma'yı Viorel Moldovan'ın golüyle 1-0 mağlup etmişti.
Sarı-lacivertli ekip, İtalya'da oynanan rövanş maçında ise rakibine 3-1'lik skorla boyun eğerek UEFA Kupası'na veda etmişti.
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