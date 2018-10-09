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22:48 09 Ekim 2018
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    Gianluigi Buffon (İtalya)

    Buffon, Kadıköy'ün atmosferini unutamamış

    © Sputnik / Vladimir Pesnya
    Spor
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    Juventus'tan ayrıldıktan sonra Paris Saint-Germain'in yolunu tutan efsane file bekçisi Gianluigi Buffon, sosyal medya hesabı üzerinden taraftarları sorularını yanıtladı.

    Alex de Souza
    © AA /
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    Dünyanın en iyi kalecilerden biri olarak gösterilen Gianluigi Buffon, Instagram üzerinden hayranları ile bir sohbet gerçekleştirdi.

    Gianluigi Buffon, bir taraftarın kendisine yönelttiği, "Seni en çok heyecanlandıran stadyumlar hangileri?" şeklindeki soruya, "Birçok var. Liverpool'un stadı Anfield, Rangers'ın stadı ve İstanbul'da Fenerbahçe'nin stadı kesinlikle bunlardan birkaçı… Bu stadyumlardaki gürültüden ötürü maçların ilk 15-20 dakikasında konsantrasyon sorunu yaşamıştım" yanıtını verdi.

    İtalyan file bekçisi Buffon verdiği yanıtla Fenerbahçe taraftarının takdirini kazanırken, paylaşımının altına çok sayıda Fenerbahçeli taraftarın yorumda bulunduğu görüldü.

    Buffon, Fenerbahçe'ye karşı kariyerindeki tek maçını 15 Ekim 1998 tarihinde Parma forması giyerken oynamıştı.

    BUFFON, FENERBAHÇE'YE KARŞI İLK VE TEK MAÇINI 1998'DE PARMA FORMASI GİYDİĞİ DÖNEMDE OYNAMIŞTI

    UEFA Kupası 1.Tur maçında Jöachim Löw yönetimindeki Fenerbahçe, Kadıköy'deki maçta Parma'yı Viorel Moldovan'ın golüyle 1-0 mağlup etmişti.

    Sarı-lacivertli ekip, İtalya'da oynanan rövanş maçında ise rakibine 3-1'lik skorla boyun eğerek UEFA Kupası'na veda etmişti.

     

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    Etiketler:
    Buffon Instagram üzerinden hayranlarının sorularını yanıtladı, Glasgow Rangers, Liverpool FC, Paris Saint-Germain, Juventus, Instagram, Fenerbahçe, Gianluigi Buffon, İtalya, Fransa, Türkiye
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