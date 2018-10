Buffon, Kadıköy'ün atmosferini unutamamış

View this post on Instagram

🇮🇹 Una partita difficile. Più di quanto non dica il risultato. Una partita maschia. Una partita di squadra. Questa è #Parigi e noi venderemo sempre cara la pelle! Avanti così! 🇬🇧 A tough match. Tougher than it appears from the final score. A hard-fought match. A match we faced as a team. This is Paris and we'll always fight to the last man! Let's keep up the good work! 🇫🇷Un match difficile. Beaucoup plus de ce que le résultat laisse penser. Un match très disputé. Un match joué comme une vraie équipe. Ici c'est #Paris et on va toujours disputer le terrain! Il faut continuer comme ça!

