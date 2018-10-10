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    Bu sezon Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun çamaşır reklamının bulunduğu Milano'daki pano önünde bir kadın selfie çekiyor.

    Ronaldo'nun avukatına itirafları: 'Hayır', 'Dur, yapma' diye bağırıyordu, bitince özür diledim

    © REUTERS / Stefano Rellandini
    Spor
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    Portekizli futbolcuya 2009'daki tecavüz suçlamasından yeninden açılan soruşturmayla ilgili geniş kapsamlı dosya hazırlayan Der Spiegel, Ronaldo'nun avukatlarına itiraflarını ve suçlamada bulunan kadını susturma anlaşmasını yayımladı.

    Cristiano Ronaldo
    © REUTERS / Stefano Rellandini
    Ronaldo'ya bir tecavüz suçlaması daha
    Almanya'nın Der Spiegel dergisi, dünyanın en iyi iki futbolcusundan biri sayılan Cristiano Ronaldo'nun 2009'da Las Vegas'da ABD'li bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla açılan soruşturmayla ilgili geniş kapsamlı bir dosya yayımladı.

    Portekizli yıldızın avukatlarının e-postalaşmalarının hacklenmesi ve Football Leaks tarafından yayımlanması sayesinde hazırlanan dosyada, Kathryn Mayorga'nın Cristiano Ronaldo'yu tecavüzle suçladığında futbolcunun menajer, avukat, dedektif ordusunun devreye girerek kadını susturmanın yolunu bulduğuna dikkat çekildi.

    Der Spiegel, 2010 yılında iki taraf arasında yapılan 325 bin euro karşılığı susma anlaşmasının belgesini de yayımladı.

    Cristiano Ronaldo
    © REUTERS / Massimo Pinca
    Ronaldo sonbaharda Portekiz kadrosunda yok
    Bu para karşılığı 13 Temmuz 2009 gecesi yaşananlarla ilgili asla konuşmama taahhüdüne giren Mayorga'ya AIDS riski bulunmadığını göstermek için HIV testi sonuçları verilmiş.

    Ronaldo'nun Mayorga'dan 'hızlı ve kaba saba anal seks' için özür dilediğini yazan Der Spiegel'e göre Ronaldo o geceyle ilgili eylül ayında avukatlarına şu itiraflarda bulunmuş:

    ''Onunla cinsel ilişkiye girdim. İzin verdi. Yüz üstü yatağa yattı. Ben de arkasındaydım. Kabaydı. Pozisyonu değiştirmedik. 5-7 dakika sürdü. İstemediğini söyledi ama yapmama da izin verdi. Tüm zaman boyunca kaba ve hızlıydı. Onu avuçladığım için çizikleri olabilir… Beni ereksiyona geçirdi… Ama 'hayır', 'yapma', 'ben diğerleri gibi değilim' diye bağırıp duruyordu. Bitince özür diledim.''

    ''Hiç sesini yükseltti mi, bağırdı mı, feryat etti mi'' sorusunu da Ronaldo ''Birçok kez 'hayır', 'dur' dedi'' diye yanıtlamış.

    Etiketler:
    Football Leaks, Der Spiegel, Kathryn Mayorga, Cristiano Ronaldo, Las Vegas
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