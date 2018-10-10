Ronaldo'nun avukatına itirafları: 'Hayır', 'Dur, yapma' diye bağırıyordu, bitince özür diledim

© REUTERS / Stefano Rellandini Ronaldo'ya bir tecavüz suçlaması daha

Almanya'nın Der Spiegel dergisi, dünyanın en iyi iki futbolcusundan biri sayılan Cristiano Ronaldo'nun 2009'da Las Vegas'da ABD'li bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla açılan soruşturmayla ilgili geniş kapsamlı bir dosya yayımladı.

Portekizli yıldızın avukatlarının e-postalaşmalarının hacklenmesi ve Football Leaks tarafından yayımlanması sayesinde hazırlanan dosyada, Kathryn Mayorga'nın Cristiano Ronaldo'yu tecavüzle suçladığında futbolcunun menajer, avukat, dedektif ordusunun devreye girerek kadını susturmanın yolunu bulduğuna dikkat çekildi.

Der Spiegel, 2010 yılında iki taraf arasında yapılan 325 bin euro karşılığı susma anlaşmasının belgesini de yayımladı.

Alman Der Spiegel dergisi, Cristiano Ronaldo ile tecavüz şikayetçisi Katheryn Mayorga arasında imzalanan 325 bin Dolar'lık sus payı belgesini yayınladı. pic.twitter.com/QDWBuzuc2C — Golazo Futbol ⚽️ (@golazofutbol_) 9 Ekim 2018

© REUTERS / Massimo Pinca Ronaldo sonbaharda Portekiz kadrosunda yok

Bu para karşılığı 13 Temmuz 2009 gecesi yaşananlarla ilgili asla konuşmama taahhüdüne giren Mayorga'ya AIDS riski bulunmadığını göstermek için HIV testi sonuçları verilmiş.

Ronaldo'nun Mayorga'dan 'hızlı ve kaba saba anal seks' için özür dilediğini yazan Der Spiegel'e göre Ronaldo o geceyle ilgili eylül ayında avukatlarına şu itiraflarda bulunmuş:

''Onunla cinsel ilişkiye girdim. İzin verdi. Yüz üstü yatağa yattı. Ben de arkasındaydım. Kabaydı. Pozisyonu değiştirmedik. 5-7 dakika sürdü. İstemediğini söyledi ama yapmama da izin verdi. Tüm zaman boyunca kaba ve hızlıydı. Onu avuçladığım için çizikleri olabilir… Beni ereksiyona geçirdi… Ama 'hayır', 'yapma', 'ben diğerleri gibi değilim' diye bağırıp duruyordu. Bitince özür diledim.''

According to Der Spiegel, Ronaldo was asked by his lawyers to describe in detail what happened in his hotel room starting with the first physical contact that he had with Kathryn Mayorga and describe the sequence of events.



His answer: pic.twitter.com/so0dFliB6U — Mawande Jimi Mateza (@Mawandinho) 6 Ekim 2018

''Hiç sesini yükseltti mi, bağırdı mı, feryat etti mi'' sorusunu da Ronaldo ''Birçok kez 'hayır', 'dur' dedi'' diye yanıtlamış.