Putin, Nurmagomedov'la bir araya geldi

Vladimir Putin katıldığı bir organizyon sonrasında, şampiyon dövüşçü Nurmagomedov ile bir araya geldi.

© AFP 2018 / Vasily MAXIMOV McGregor’la maçı olaylı biten Nurmagomedov: Kartalı kafese kapatamazsınız

Путин поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой. Сказал, что попросит его отца сильно не наказывать спортсмена? pic.twitter.com/F1rw3PZXAw — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 10, 2018

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov’u zaferinden dolayı tebrik etti. Putin katıldığı “Rusya bir spor gücüdür” forumunun ardından Khabib Nurmagomedov’la bir görüşme yaptı. Görüşmede sporcunun babası Abdulmanap Nurmagomedov da hazır bulundu.

​Putin, Khabib Nurmagomedov'u tebrik ettikten sonra, sporcuyla şakalaşarak "Babana söyleyeceğim müsabaka sonrası sebep olduğun skandaldan dolayı sani ağır cezalandırmasın" dedi.

Geçen hafta gerçekleşen maç sonrasında, İrlandalı Conor McGregor'u 4 rauntta yenen şampiyon dövüşçüyü telefonla arayan Putin, Nurmagomedov'a tebriklerini iletmişti.