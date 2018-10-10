Kadınlarda Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu

Basketbolda 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, Fenerbahçe'yi 61-47 yenen Hatay Büyükşehir Belediyespor kazandı.

Dengeli başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikası, 7-6 Hatay Büyükşehir Belediyespor'un üstünlüğüyle tamamlandı. Pota altından ve dış atışlardan sayı bulan Hatay ekibi, ilk çeyreği 16-11 önde kapattı. İkinci periyotta da Fenerbahçe'nin hücumlarını başarıyla savunan Hatay Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 28-25 üstünlükle gitti.

Üçüncü periyoda etkili oyununu sürdüren Akdeniz ekibi, son çeyreğe 43-37 önde girdi. Son çeyrekte sayı farkını açan Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe'yi 61-47 yendi.

Hatay Büyükşehir Belediyespor, 26. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.

HATAY, KUPAYI TÖRENLE ALDI

Karşılaşmanın ardından kupa ve madalya seremonisi yapıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Hatay ekibinin oyuncuları ve teknik ekibine madalyalarını takdim etti.

Daha sonra Sarıeroğlu ve Demirtaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor kaptanı Courtney Paris'e Cumhurbaşkanlığı kupasını verdi. Kupayı kazanan Akdeniz ekibi oyuncuları ve teknik kadrosu büyük sevinç yaşadı. Fenerbahçeli oyuncular ve teknik kadroya ise ikincilik madalyaları törenle verildi. Ayrıca takım kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen'e "finalist" plaketi sunuldu.

Öte yandan, maçın en değerli oyuncusu seçilen Hatay Büyükşehir Belediyesporlu Hind Ben Abdelkader'e ödülünü, Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi Ömer Onan verdi.