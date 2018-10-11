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    Vladimir Putin- Khabib Nurmagomedov

    Putin’den Nurmagomedov’a: Provoke edildiğimizde kıyamet kopabilir ama kontrollü olmak gerek

    © AFP 2018 / Mikhail KLIMENTYEV
    Spor
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    İrlandalı dövüşçü Conor McGregor’u UFC hafif sıklet unvan maçında mağlup ederek şampiyonluğu kaptırmayan Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov’la bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, maçtan sonra çıkan olaylarla ilgili “Provoke edildiğimizde kıyamet kopabilir, ama kontrollü olmak daha iyi” dedi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, UFC şampiyonu Khabib Nurmagomedov ve babasıyla, Ulyanovsk kentindeki bir spor etkinliği çerçevesinde bir araya geldi. Putin, görüşmede sporcuyu Las Vegas'ta McGregor'la yaptığı maçta elde ettiği şampiyonluktan dolayı tebrik etti.

    ‘KIYAMET KOPABİLİRDİ'

    Rus lider maçtan sonra Nurmagomedov'un tahrik edilmesi sonucu çıkan olaylarla ilgili de yorum yaptı.

    Putin, Nurmagomedov'un dövüşülen kafesten atlayarak McGregor'un ekibinden Dillon Danis'e saldırması hakkında kontrollü olmanın daha iyi olduğu, ancak benzer bir durumda herkesin aynı şeyi yapabileceğini söyledi.

    Putin "Dışarıdan saldırıya uğradığımızda sadece sen değil hepimiz aynı şekilde kafesten atlardık. Kıyamet kopardı. Ama o aşamaya gelmemek daha iyi" dedi. Nurmagomedov ve babası ise onaylar biçimde başını salladı.

    ‘GÖREVİNİ LAYIĞIYLA YERİNE GETİRDİN'

    Putin, esprili bir dille ikiliye "Babana sana çok sert bir ceza vermemesini söyleyeceğim, çünkü asıl görevini layığıyla ve ikna edici biçimde yerine getirdin" dedi.

    ‘BU HEPİMİZİN ZAFERİ'

    Nurmagomedov görüşmeden sonra Instagram hesabından yaptığı açıklamada Putin'e tebriğinden dolayı teşekkür etti. Nurmagomedov "Sıcak karşılamanız ve tebrikleriniz için teşekkürler Vladimir Vladimiroviç. Zaferimin çok uluslu ülkemizi bu kadar sevindirmesinden büyük memnuniyet duyuyorum. Bu hepimizin zaferi" ifadelerini kullandı.

     

    Khabib Nurmagomedov
    © AFP 2018 / Vasily MAXIMOV
    McGregor’la maçı olaylı biten Nurmagomedov: Kartalı kafese kapatamazsınız
    Las Vegas'ta cumartesi oynanan maçta McGregor, Putin'i Nurmagomedov'u tahrik etmek için kullanmaya çalışmıştı.

    McGregor, bu yaz Dünya Kupası finali sırasında Moskova'da Putin'in misafiri olmuştu. Nurmagomedov da maçtaydı, ancak stadyumun başka bir yerinde oturuyordu. Nurmagomedov, McGregor'un Putin'le fotoğrafı olmasından rahatsız olmadığını belirtirken, McGregor, sporcuyu Rus lidere saygısızlıkla suçladı. Ancak Nurmagomedov, maç sonrasında Putin'in kendisini arayarak tebrik ettiğini ve zaferinden dolayı gurur duyduğunu söylediğini aktarmıştı.

    OLAYLI MAÇ

    Maçta Nurmagomedov, Conor McGregor'u dördüncü rauntta pes ettirip kemerini korudu. Maç sonrası ringin dışına atlayan Nurmagomedov, McGergor'un ekibine saldırmış ve büyüyen olaylara polis müdahale etmişti.

    Khabib Nurmagomedov
    © AP Photo / John Locher
    Nurmagomedov ile McGregor arasındaki maç olaylı bitti
    ​Nurmagomedov'un karşı ekibe saldırmasının ardından UFC Başkanı Dana White bir açıklama yaparak soruşturma açıldığını belirtmişti. Soruşturma nedeniyle kazandığı 2 milyon dolar şimdilik verilmeyecek olan dövüşçü, şampiyonluğunun elinden alınması ve para cezası riski ile de karşı karşıya.

    Nurmagomedov, maç sonrasında McGregor'un dinine, babasına hakaret ettiğini, otobüsünü parçaladığını belirtmişti. ‘Kartal' lakaplı sporcu ülkesi Dağıstan'a döndüğünde de yıllardır McGregor'la dövüşmek istediğini, sonunda istediğinin olduğunu ifade etmiş ve "Kartalı kafese kapatamazsınız, onlara bunu gösterdim" demişti.

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    Etiketler:
    Dünya Kupası, Las Vegas, UFC, Dünya Kupası, Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor, Dana White, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ulyanovsk, Dağıstan, Moskova, Rusya
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