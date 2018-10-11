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13:51 11 Ekim 2018
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    Cristiano Ronaldo

    Ronaldo'nun avukatı: Tecavüz suçlaması tamamen uydurma belgelere dayanıyor

    © REUTERS / Massimo Pinca
    Spor
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    Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun avukatı Peter Christiansen ünlü futbolcuya yönelik tecavüz suçlaması hakkında açıklama yaptı. Christiansen suçlamanın dayandırıldığı belgelerin 'tamamen uydurma' olduğunu iddia etti.

    Bu sezon Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun çamaşır reklamının bulunduğu Milano'daki pano önünde bir kadın selfie çekiyor.
    © REUTERS / Stefano Rellandini
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    Kathryn Mayorga isimli eski bir modelin 2009 yılında Las Vegas'taki bir otelde yaşanan olayda tecavüz suçlamasıyla dava açtığı 33 yaşındaki  Ronaldo'nun avukatı Peter Christiansen ilk açıklamasını yaptı.

    Avukat Christiansen Juventuslu forvetin  'bu davadaki tüm suçlamaları şiddetle reddettiğini' yineledi.

    Ronaldo daha önce ilk olarak Alman haftalık haber dergisi Der Spiegel'de yayımlanan suçlamayı 'yalan haber' diye niteleyerek reddetmiş, dergiye karşı da kanuni işlem başlatacağını duyurmuştu.

    'ÇALINMIŞ VE KOLAYCA ÜZERİNDE OYNANMIŞ DİJİTAL BELGELER'

    Avukatı ise Der Speigel'in 'çalınmış ve kolayca üzerinde oynanmış dijital belgelere' dayanarak haber yapmasını 'sorumsuzca' diye niteleyip, belgelerdeki 'belirli bölümlerin değiştirildiğini ya da bu kısımalrın tamamen uydurulduğunu' öne sürdü.

    Cristiano Ronaldo
    © AP Photo /
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    Avukatın  Ronaldo'nun açıklamalarının yer aldığı belgelerin sahte olduğunu iddia ederek "Ronaldo'nun açıklamalarının yer aldığı iddia edilen medya üretimi belgeler saf yalan. 2015'te Avrupa'nın farklı bölgelerinde hukuk firmaları da dahil onlarca kurum siber saldırıya uğradı ve bir siber suçlu bu elektronik verileri çaldı. Hacker bu bilgiyi satmaya çalıştı ve bir medya kuruluşu sorumsuzca bu çalıntı belgelerin bazılarını yalanladı. Onların belirli bölümlerinin üzerinde oynanmıştı ya da tamamen uydurmaydılar. Bir kez daha kuşkuya yer olmadan Ronaldo'nun posizyonu daha önce olduğu gibi gelecekte de  2009'da Las Vegas'ta yaşananların tamamen rızaya dayalı olduğu yönünde olacak" ifadelerini kullandı.

    Der Spiegel 34 yaşındaki Mayorga'nın Las Vegas'ta yaşandığı iddia edilen tecavüz olayı sonrası polise bildirimde bulunduğunu yazmış, 2010'da da suçlamalar hakkında kamuoyuna açıklamama yapılmaması için Ronaldo'nun kadınla 375.000 dolarlık bir sessiz kalma anlaşması yaptığını belirtmişti.

    SESSİZ KALMA ANLAŞMASINI YALANLAMADI

    Cristiano Ronaldo
    © REUTERS / Stefano Rellandini
    Ronaldo'ya bir tecavüz suçlaması daha
    Ronaldo ile kadın arasında sessiz kalma anlaşması yapıldığını yalanlamayan avukat "Bunu yapmasının sebebi en hafif tabirle çarptırıldı" ifadeleri kullandı.

    "Bu anlaşma suçun itirafı anlamına gelmiyor" diye devam eden avukat "Ronaldo, yalnızca kendisine yönelik çirkin suçlamayı, bugün de tanık olduklarımız gibi, engelleme amacıyla danışmanlarının tavsiyelerine uymuştur ve atletik kabiliyet, sıkı çalışma ve düzgün davranışlar sayesinde kazanılmış ününün yok edilmesini engellemek istemiştir" dedi.

    Christiansen "Maalesef şimdi ABD'de çok sık görülen bir hukuk davasının konusu oldu. Cristiano Ronaldo ünlü biri olsa da medyanın çalınmış ve kolayca manipüle edilebilecek dijital belgelere dayanarak kasıtlı bir karalama kampanyasını yaymayı sürdürmesi üzücü" ifadelerine de yer verdi.

    DER SPIEGEL HABERİNİN ARKASINDA: BELGELERİN SAHİCİ OLMADIĞINA İNANMAK İÇİN BİR NEDEN YOK

    Yaptığı haberin arkasında duran Der Spiegel dergisi ise yaptıkları açıklamayla Ronaldo'nun avukatına yanıt verdi.

    Ellerinde haberlerini doğrulayan 'yüzlerce belge' olduğunu belirten dergi "Belgelerin hakiki olmadığına inanmak için bir nedenimiz yok. Bilginin doğruluğuu titizlikle kontrol ettik ve hukuki açından gözden geçirdik" açıklamasında bulundu.

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    Etiketler:
    Suçlama, Tecavüz, Der Spiegel, Peter Christiansen, Cristiano Ronaldo, ABD
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