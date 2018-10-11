Ronaldo'nun avukatı: Tecavüz suçlaması tamamen uydurma belgelere dayanıyor

Avukat Christiansen Juventuslu forvetin 'bu davadaki tüm suçlamaları şiddetle reddettiğini' yineledi.
Ronaldo daha önce ilk olarak Alman haftalık haber dergisi Der Spiegel'de yayımlanan suçlamayı 'yalan haber' diye niteleyerek reddetmiş, dergiye karşı da kanuni işlem başlatacağını duyurmuştu.
'ÇALINMIŞ VE KOLAYCA ÜZERİNDE OYNANMIŞ DİJİTAL BELGELER'
Avukatı ise Der Speigel'in 'çalınmış ve kolayca üzerinde oynanmış dijital belgelere' dayanarak haber yapmasını 'sorumsuzca' diye niteleyip, belgelerdeki 'belirli bölümlerin değiştirildiğini ya da bu kısımalrın tamamen uydurulduğunu' öne sürdü.
Der Spiegel 34 yaşındaki Mayorga'nın Las Vegas'ta yaşandığı iddia edilen tecavüz olayı sonrası polise bildirimde bulunduğunu yazmış, 2010'da da suçlamalar hakkında kamuoyuna açıklamama yapılmaması için Ronaldo'nun kadınla 375.000 dolarlık bir sessiz kalma anlaşması yaptığını belirtmişti.
SESSİZ KALMA ANLAŞMASINI YALANLAMADI
"Bu anlaşma suçun itirafı anlamına gelmiyor" diye devam eden avukat "Ronaldo, yalnızca kendisine yönelik çirkin suçlamayı, bugün de tanık olduklarımız gibi, engelleme amacıyla danışmanlarının tavsiyelerine uymuştur ve atletik kabiliyet, sıkı çalışma ve düzgün davranışlar sayesinde kazanılmış ününün yok edilmesini engellemek istemiştir" dedi.
Christiansen "Maalesef şimdi ABD'de çok sık görülen bir hukuk davasının konusu oldu. Cristiano Ronaldo ünlü biri olsa da medyanın çalınmış ve kolayca manipüle edilebilecek dijital belgelere dayanarak kasıtlı bir karalama kampanyasını yaymayı sürdürmesi üzücü" ifadelerine de yer verdi.
DER SPIEGEL HABERİNİN ARKASINDA: BELGELERİN SAHİCİ OLMADIĞINA İNANMAK İÇİN BİR NEDEN YOK
Yaptığı haberin arkasında duran Der Spiegel dergisi ise yaptıkları açıklamayla Ronaldo'nun avukatına yanıt verdi.
Ellerinde haberlerini doğrulayan 'yüzlerce belge' olduğunu belirten dergi "Belgelerin hakiki olmadığına inanmak için bir nedenimiz yok. Bilginin doğruluğuu titizlikle kontrol ettik ve hukuki açından gözden geçirdik" açıklamasında bulundu.
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