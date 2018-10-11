McGregor'u deviren Nurmagomedov'dan UFC'ye rest: O sözleşmeyi yırtarım

Nurmagomedov, Rus sporcu Zubayr Tuhugov ile İrlanda temsilcisi Artem Lobov arasında yapılacak karşılaşmanın iptal edilmesi kararından sonra, İnstagram hesabından UFC'yle olan sözleşmesini feshetmeye hazır olduğunu bildirdi.

© AP Photo / John Locher Nurmagomedov ile McGregor arasındaki maç olaylı bitti

Rus sporcu Khabib Nurmagomedov, UFC'yle olan sözleşmesini feshetmeye hazır olduğunu duyurdu.

Zubayr Tuhugov, Cumartesi günü Las Vegas'ta oynanan maçtan sonra yaşanan olaylara karıştığı gerekçesiyle İrlanda temsilcisi Artem Lobov ile çıkacağı müsabakadan men edildi.

'NEDEN HİÇ KİMSE VATANIMA, DİNİME, MİLLETİME VE AİLEME EDİLEN KÜFÜRLERLE İLGİLİ TEK BİR ŞEY SÖYLEMİYOR?'

Nurmagomedov, UFC yaptırımlarının tek taraflı olduğunu ve sadece kendi ekibini hedef aldığını belirterek, "Neden hiç kimse vatanıma, dinime, milletime ve aileme edilen hakaretlerle ilgili tek bir şey söylemiyor?" açıklamasında bulundu.

Nurmagomedov, UFC'den Tuhugov yerine kendisinin cezalandırılmasını isteyerek, "Siz Zubayr'ın maçını iptal ettiniz ve sadece McGregor'a vurduğu için onu kovmak istiyorsunuz. Ama ondan önce McGregor benim bir başka kardeşime vurdu. Kamerada her şey görülüyor" diye yazdı ve ekledi: "Eğer yine de Tuhugov'u kovmaya kararlıysanız yırtılmış sözleşmeyi bana göndermeyi unutmayın, aksi takdirde ben kendim o sözleşmeyi yırtacağım."

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Maçta Nurmagomedov, Conor McGregor'u dördüncü rauntta pes ettirip kemerini korudu. Maç sonrası ringin dışına atlayan Nurmagomedov, McGergor'un ekibine saldırmış ve büyüyen olaylara polis müdahale etmişti.

Nurmagomedov'un karşı ekibe saldırmasının ardından UFC Başkanı Dana White bir açıklama yaparak soruşturma açıldığını belirtmişti. Soruşturma nedeniyle kazandığı 2 milyon dolar şimdilik verilmeyecek olan dövüşçü, şampiyonluğunun elinden alınması ve para cezası riski ile de karşı karşıya.