Arda'nın ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı: Koyduğum yerden alırken tabanca kazayla patladı

© AFP 2018 / BULENT KILIC Arda Turan, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberinde Arda Turan'ın akşam saatlerinde Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki yaklaşık 3 saat süren ifadesinin ayrıntıları yer aldı.

TABANCA EMNİYETE TESLİM EDİLDİ

Arda ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Arda'nın hastanede kullandığı silahı da emniyete teslim ettiği öğrenildi. Arda Turan'ın polis tarafından el konulan tabancasının da ruhsatlı olduğu bildirildi.

Arda Turan'ın gece kulübünde yaşanan gerginlik sonrasında hastaneye giden Berkay'ın peşinden hastaneye gittiği ve burada bir el ateş ettiği basına yansımıştı.

Arda emniyetteki ifadesinde Berkay ile tartıştıklarını ve ona vurduğunu ancak eşini taciz etmediğini söyledi. Arda daha sonra hastaneye gittiğini belindeki silahı Berkay'a vererek 'al bana sık' dediğini ancak silahın bu sırada kendi kendine patladığını iddia etti.

'TACİZ ETMEDİĞİM ORTADA'

Beşiktaş Araştırma Büro Amirliğinde hakkındaki iddialarla ilgili sorgulanan Arda Turan, ifadesinde, "Ben eğlence mekanına gittim. Burak Yılmaz oradaydı. Birlikte otururken, Berkay yanımıza geldi. Omuzumdan ve yakamdan tutarak beni kendine doğru çekti. Ben de sinirlendim ve ne oluyor diyerek vurdum. Ben Berkay'ın eşini tanımıyorum, kendisiyle herhangi sohbetim olmadı. Benim peşinden tuvalete gittiğim ve koluna dokunduğumu söylüyor. Bu doğru değil, ben tuvalete falan gitmedim. Görüntülerde de tuvalete gitmediğim, taciz etmediğim ortadadır" dedi.

'BERKAY BANA 'KAPTAN BEN SENİ SEVERİM, SORUN YOK' DEDİ'

Arda Turan ifadesinin devamında, "Berkay'ın gittiği hastaneyi öğrenerek taciz iddiasının doğru olmadığını söylemek için peşinden gittim. Yanına gittiğimde, 'Ben buradayım eğer sözlü taciz olduğunu düşünüyorsan al silah burada ben senden şikayetçi de olmayacağım' dedim ve tabancayı yanına koydum. Berkay da bu sözlerim üzerine, 'Kaptan yok ben seni severim, tamam sorun yok, inanmıyorum.' dedi. Berkay böyle söyleyince ben de hastaneden ayrılmak için tabancayı koyduğum yerden alırken tabanca kazayla patladı" dedi.