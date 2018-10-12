Arda'nın ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı: Koyduğum yerden alırken tabanca kazayla patladı

TABANCA EMNİYETE TESLİM EDİLDİ
Arda ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Arda'nın hastanede kullandığı silahı da emniyete teslim ettiği öğrenildi. Arda Turan'ın polis tarafından el konulan tabancasının da ruhsatlı olduğu bildirildi.
Arda Turan'ın gece kulübünde yaşanan gerginlik sonrasında hastaneye giden Berkay'ın peşinden hastaneye gittiği ve burada bir el ateş ettiği basına yansımıştı.
Arda emniyetteki ifadesinde Berkay ile tartıştıklarını ve ona vurduğunu ancak eşini taciz etmediğini söyledi. Arda daha sonra hastaneye gittiğini belindeki silahı Berkay'a vererek 'al bana sık' dediğini ancak silahın bu sırada kendi kendine patladığını iddia etti.
'TACİZ ETMEDİĞİM ORTADA'
'BERKAY BANA 'KAPTAN BEN SENİ SEVERİM, SORUN YOK' DEDİ'
Arda Turan ifadesinin devamında, "Berkay'ın gittiği hastaneyi öğrenerek taciz iddiasının doğru olmadığını söylemek için peşinden gittim. Yanına gittiğimde, 'Ben buradayım eğer sözlü taciz olduğunu düşünüyorsan al silah burada ben senden şikayetçi de olmayacağım' dedim ve tabancayı yanına koydum. Berkay da bu sözlerim üzerine, 'Kaptan yok ben seni severim, tamam sorun yok, inanmıyorum.' dedi. Berkay böyle söyleyince ben de hastaneden ayrılmak için tabancayı koyduğum yerden alırken tabanca kazayla patladı" dedi.
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