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03:11 14 Ekim 2018
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    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu

    Lucescu: Kimin nerede oynayacağını maç saatine kadar söylemeyeceğim

    © AA / Türkiye Futbol Federasyonu
    Spor
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    A Milli Futbol Takımının UEFA Uluslar Ligi'nde TSİ 19:00'da Rusya ile oynayacağı mücadele öncesinde teknik direktör Mircea Lucescu ile futbolculardan Sinan Bolat açıklamalarda bulundu.

    Trabzon'daki Medical Park Arena'da UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta karşı karşıya gelen Türk Milli Takımı'ndan Hakan Çalhanoğlu ve Rus Milli Takımı'ndan Mario Fernandes
    © REUTERS / Murad Sezer
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    Rusya'nın Soçi kentindeki Adler Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Lucescu, karşılaşmaya nasıl bir sistemle çıkacağı sorulması üzerine, "Reçete olsa bile ben burada söylemem. Aynı tip oynayan iki takımla maç yaptık İsveç ve Rusya. Bunun reçetesi olsa bile söylenmez. Kimin de nerede nasıl oynayacağını maç saatine kadar söylemeyeceğim" dedi.

    "GENÇ OYUNCULARI TANIMAK, NEREDE NASIL OYNAYACAĞINI GÖRÜP ONA GÖRE OYNATMAK LAZIM"

    Lucescu, takımlarında az süre alan genç oyuncular ile ilgili, "Daha öncede konuştum bunları. Kendilerinden daha üst seviyedeki ekiplere transfer oldu çoğunluğu. Bu kulüplerde kendilerini kanıtlamaları için zamana ihtiyaçları var. Ben de onlara kendi ekiplerinde süre alıp oynamaları için yardımcı olmaya çalışıyorum. Ancak zamana ihtiyaçları var. Kulüplerinde oynamaları benim için daha iyi olur elbette. Genelde antrenörler, doğal olarak tecrübeli oyuncularla oynamak isterler. Çok fazla yoktur genç oyuncularla yola çıkıp bir şeyler başarmak isteyen antrenörler. Genç oyuncuları tanımak, nerede nasıl oynayacağını görüp ona göre oynatmak lazım. Bu düzeni kurmak, zaman isteyen bir şey. Onlara güvenip zaman vermek lazım. Genelde Rusya, Türkiye ve Kıbrıs'taki kulüplerde orta yaş ve üzeri oyuncularla oynatılıyor" şeklinde konuştu.

    "RUSYA FUTBOL FEDERASYONU'NUN BİZE TEMİN ETTİĞİ YER BURASI"

    Tecrübeli teknik adam, bir gazetecinin maçın oynanacağı stat yerine neden son çalışmayı Adler Stadyumu'nda yapıyorsunuz sorusuna, "Rusya Futbol Federasyonu'nun bize temin ettiği yer burası. Biz de burada antrenman yapacağız" diye cevap verdi.

    "RUSYA SÜRATLİ VE FİZİK GÜCÜNÜ KULLANAN KUVVETLİ BİR EKİP"

    Türkiye-İsveç-Oğuzhan Özyakup
    © REUTERS / Jonas Ekstromer
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    Lucescu, rakipleri Ruysa hakkında ise "Farklı değişiklikte oynayan bir ekipten bahsediyoruz. Rusya süratli ve fizik gücünü kullanan kuvvetli bir ekip. Biz ise daha kısa paslarla oynayan ve fizik gücü daha farklı bir ekibiz. Yarın kim daha iyi oynayacak göreceğiz. Ben Türk futbolcularının kalitelerini ön plana çıkartmaya, teknik ve becerilerini göstermelerini sağlamaya çalışan bir futbol uygulatmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

    LUCESCU TERCÜMANA SİNİRLENDİ

    Öte yandan Mircea Lucescu, basın toplantısında bulunan tercümanın yanlış çeviri yapmasına sinirlendi. Deneyimli teknik adam, söylediklerini yanlış çevirildiğini anlayınca açıklamalarının bir kısmını Rusça sürdürdü.

    Rus gazeteci, sorusunun yanlış çevrilmesinden sonra Lucescu'ya sorusunu İngilizce yineledi. Arda Turan olayının bir benzerinin Rusya'da yaşandığını sorması üzerine Lucescu şu cevabı verdi: "Her iki takımda da olaya karışanlar şu anda yoklar"

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