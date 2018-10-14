Rus karma dövüş ustası Yemelyanenko, ABD'li rakibine acımadı

Dünyaca ünlü boksör ve karma dövüş ustası Rus Fyodor Yemelyanenko, Bellator 208 dövüş gecesinde karşı karşıya geldiği ABD'li rakibi Chael Sonnen'i yenerek adını finale yazdırdı.

Bellator 208 ağır siklet turnuvası yarı final maçında Yemelyanenko ile Sonnen karşı karşıya geldi. İki efsane dövüşçünün maçı kısa sürerken rakibini nakavt eden Yemelyanenko finale çıkan isim oldu.

​FİNALDE YİNE ABD'Lİ RAKİP

Yemelyanenko, finalde ABD'li Ryan Bader ile karşı karşıya gelecek.