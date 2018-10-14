Rus karma dövüş ustası Yemelyanenko, ABD'li rakibine acımadı

Bellator 208 ağır siklet turnuvası yarı final maçında Yemelyanenko ile Sonnen karşı karşıya geldi. İki efsane dövüşçünün maçı kısa sürerken rakibini nakavt eden Yemelyanenko finale çıkan isim oldu.
Fedor Emelianenko, Chael Sonnen'i böyle nakavt etti: #Bellator208 pic.twitter.com/TmD6LE5vSk— MMA Günlüğü (@mmagunlugu) October 14, 2018
FİNALDE YİNE ABD'Lİ RAKİP
Yemelyanenko, finalde ABD'li Ryan Bader ile karşı karşıya gelecek.
Bellator Ağır Siklet Turnuvası'nda Finalin Adı Belli Oldu!— MMA Günlüğü (@mmagunlugu) October 14, 2018
🇺🇸Ryan Bader vs. Fedor Emelianenko🇷🇺 pic.twitter.com/HiL74ww1Dm
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