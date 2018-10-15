Lucescu: Rusya'yı tebrik ediyorum, kazanmayı hak ettiler

© AFP 2018 / Nelson Almeida Çerçesov: Türkiye çok teknik bir takım

Rusya'nın maçı kazanmayı hak ettiğini ifade eden Lucescu, şu ifadeleri kullandı:

— Rusya kazanmayı hak etti. Oyun gücü olarak iki farklı ekibin oynayacağını dün de söyledim. Oyun kontrolü olarak Rusya beklediğimiz futbolu oynadı, biliyorduk böyle olacağını. Duran toplar, kontra ataklar, hava toplarında olan üstünlüklerini, fiziki olarak güçlerini biliyorduk. Biri Mart ayında kurulan diğeri ise 2 senedir Dünya Kupası'na hazırlanan bir ekip.

— Rusya, oyuncuları takımlarında 90 dakika oynayan hazır bir takım. Bizde ise Mehmet Topal ve Emre Akbaba gibi iki önemli oyuncumuz sakattı. Topal orta sahada bize yardım eden, Emre Akbaba da boşluklara kaçan bir oyuncumuzdu. Topla oynama 60'a 40'tı ama onlar golleri buldu. İlk golde inanılmaz bir hatadan faydalandılar. Zannediyorum daha fazla pozisyon da olmadı. Daha net bir pozisyon hatırlamıyorum, ofsayt pozisyonları falan vardı. Rusya'yı tebrik ediyorum kazanmayı hak ettiler.