'Fenerbahçe’de kadro dışı kalanlara 67 milyon TL ödeniyor'

Takvim'in haberine göre, durum böyle olunca Fenerbahçe, faydalanamadığı oyuncular için çok yüklü bir külfetin altına girmiş oluyor. Yönetim bu isimlerin bazılarıyla devre arasında yollarını ayırarak tasarruf sağlamayı planlıyor.
'FORMA REKLAMI ZOR KARŞILIYOR'
Kadro dışı bırakılan oyunculara bu paralar ödenirken Fenerbahçe, forma reklamından alacağı para ise 3 yıllığına 14 milyon Euro. Bu karşılaştırma bile katlanılan maliyetin çok fazla olduğu ifade edildi.
Mali darboğazdan kurtulmak için başta sponsorlar olmak üzere kaynak arayışı içinde olan Fenerbahçe'de paraların bu şekilde kasadan çıkıyor olması camiada bir çok kesim tarafından da eleştirildiği iddia ediliyor.
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