'Ali Koç'un silindiğini iddia ettiği veriler Comolli'de'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un iddia ettiği gibi görevlerine son verilen antrenörler tarafından verilerin silinmediği, sezon başında teknik direktör Aykut Kocaman tarafından sportif direktör Damien Comolli’ye bir rapor ile birlikte verildiği iddia edildi.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un görevlerine son verilen antrenör Turgay Altay, kaleci antrenörü Murat Öztürk ve kondisyoner Alper Aşçı tarafından silindiğini söylediği verilerle ilgili önemli bir ayrıntı ortaya çıktığı öne sürüldü.Yeni Şafak'ın haberine göre Sarı-lacivertli takımın geçen sezonki tüm verilerinin sezon başında teknik direktör Aykut Kocaman tarafından sportif direktör Damien Comolli'ye verildiği belirtildi.

Kocaman sezon başında Comolli ile bir araya gelmiş ve takımla ilgili detaylı bir sunum yapmıştı. Aykut Kocaman'ın bu sunumda takım ve oyuncularla ilgili tüm verileri Damien kendisine bir dosya halinde sunduğu kaydedildi. Aykut Kocaman bu sunumda elindeki ‘kendi yöntemleriyle bulduğu' tüm bilgileri, analizleri ve verileri Comolli'ye aktardığı ve geçen sezonki tüm verilerin Fransız spor adamında bir dosya halinde mevcut olduğu bildirildi.

Öte yandan verilerin silinmediği, Başkan Ali Koç'un yanlış bilgilendirildiği öğrenildi. Bilgilerin de silinmediği ve iCloud'a (İnternet üzerinde bulut sunucusu) aktarıldığı ve orada durduğu kaydedildi.