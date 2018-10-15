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21:13 15 Ekim 2018
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    Galatasaray

    Galatasaray'dan 'UEFA'dan men' açıklaması

    © Fotoğraf : Twitter
    Spor
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    Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, çeşitli medya organlarında sarı-kırmızılı futbol takımının Avrupa kupalarından men edileceği veya ceza alacağı şeklinde kasıtlı olarak haber ve açıklamalar yapıldığı belirtilerek, yalan yanlış haber ve açıklamalar yapan ve yayanlar hakkında yasal işlem başlatıldığı aktarıldı.

    UEFA
    © AA / Arşiv
    UEFA, Galatasaray'ı yeniden inceleyecek
    Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında, sosyal medya hesaplarında kişiler, spor yazarları ve yorumcular tarafından somut bir bilgi ve belge olmaksızın şirketimizin futbol takımının Avrupa kupalarından men edildiği veya edileceği veya ceza alacağı şeklinde kasıtlı olarak ve maksadı aşan nitelikte olumsuz söylenti, yorum, haber ve açıklamalar yapılmaktadır"

    'YALAN, YANLIŞ HABER VE AÇIKLAMA YAPANLAR VE YAYANLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR'

    Ceza davaları açılması için harekete geçildiğinin vurgulandığı açıklamada,"6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 'piyasa dolandırıcılığı' başlıklı 107'nci maddesinin ikinci fıkrasında, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlar hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası uygulanacağı düzenlenmiştir. Önemle belirtmek isteriz ki bu yolla işlenen suça karşılık verilen cezanın pişmanlık yoluyla kaldırılması ya da indirilmesi mümkün değildir. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde, şirketimiz hakkında yalan, yanlış haber ve açıklamaları yapanlar ve yayanlar hakkında savcılık nezdinde türlü yasal işlem başlatılmış ve ilgililer hakkına ceza davaları açılması için harekete geçilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

    Galatasaray
    © AA /
    Galatasaray'ın borcu açıklandı: 2 milyar 689 milyon TL
    'SÖZ EDİLDİĞİ GİBİ OLUMSUZ BİR GELİŞME YOKTUR'

    Sarı-kırmızılı kulübün UEFA Kulüp Finansal Kontrol Komitesi ile yaptığı anlaşmanın geçerliliğinin devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Şirketimiz ile UEFA Kulüp Finansal Kontrol Komitesi arasında imzalanmış bulunan yapılandırma anlaşması geçerliliğini muhafaza etmektedir. Tüm bu hukuksal süreç, uluslararası sportif hukuk normlarına uygun olarak Galatasaray için pozitif durum ve aksiyon içinde yürümektedir ve söz edildiği gibi olumsuz bir gelişme yoktur. Asılsız söylenti, haber ve yorumlara itibar edilmemesi ve gelişmelerin şirketimiz resmi açıklamalarından takip edilmesi gerektiği hususunu kamuoyuna saygılarımızla duyururuz" denildi.

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    Etiketler:
    UEFA iel Galatasaray arasındaki görüşme, UEFA ile Galatasaray arasında imzalanan anlaşma, UEFA, Galatasaray Spor Kulübü, KAP, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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