Galatasaray, Bilyoner'le sponsorluk anlaşması imzalanacağını duyurdu

GALATASARAY KASASINA 6.5 MİLYON TL KOYACAK
Fanatik'in haberine göre, Galatasaray, toplamda 8 milyon TL'lik anlaşma gereği, eski sponsor Misli.com'a 1.5 milyon TL fesih bedeli ödenecek.
Yapılan sponsorluk anlaşmasından Sarı kırmızılıların kasasına 6.5 milyon TL koyacağı belirtildi.
Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Türkiye'nin ilk yasal elektronik şans oyunları platformu Bilyoner.com, Türkiye spor tarihinin en köklü kulüplerinden Galatasaray Spor Kulübü ile sezonun en geniş kapsamlı sponsorluk anlaşmasını imzalamak üzere bir araya geliyor" denildi.
Türkiye’nin ilk yasal elektronik şans oyunları platformu https://t.co/vu9pP8zcAQ, Türkiye spor tarihinin en köklü kulüplerinden Galatasaray Spor Kulübü ile sezonun en geniş kapsamlı sponsorluk anlaşmasını imzalamak üzere bir araya geliyor.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 19, 2018
Detaylar 👉 https://t.co/OcphvTB6I3 pic.twitter.com/SgiJwedK5L
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