Galatasaray, Bilyoner'le sponsorluk anlaşması imzalanacağını duyurdu

Sarı kırmızılılar, elektronik şans oyunları platformu Bilyoner ile geniş çaplı bir sponsorluk anlaşmasına varıldığını açıkladı.

GALATASARAY KASASINA 6.5 MİLYON TL KOYACAK

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray, toplamda 8 milyon TL'lik anlaşma gereği, eski sponsor Misli.com'a 1.5 milyon TL fesih bedeli ödenecek.

Yapılan sponsorluk anlaşmasından Sarı kırmızılıların kasasına 6.5 milyon TL koyacağı belirtildi.

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Türkiye'nin ilk yasal elektronik şans oyunları platformu Bilyoner.com, Türkiye spor tarihinin en köklü kulüplerinden Galatasaray Spor Kulübü ile sezonun en geniş kapsamlı sponsorluk anlaşmasını imzalamak üzere bir araya geliyor" denildi.