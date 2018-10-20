Fatih Terim: Biz maça gelmiştik ama sakata geldik

Ömer Bayram'la ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayarak Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı:
— Ömer Bayram bizim çok şey beklediğimiz bir oyuncumuz. Biraz önce de söyledim, taraftarlarımızdan özellikle iç sahada bir ricam var, top kaybında, sabırlı oyunda eğer taraftarımız bize yardımcı olmazsa, yeni ve genç oyuncularda baskı oluşuyor. Ömer birkaç kötü orta ve pas hatası yapınca çıkan uğurlu ve tepki, ilerleyen dakikalarda toparlanamamasına neden oldu. Ben de sürekli, onun oyunda kalmasını sağlayacak konuşmalar yaptım. Ömer gibi bir oyuncu 1 tane orta yapamaz mı? Türkiye'nin en iyi orta açan oyuncusu.
'MİLLİ TAKIM DÖNÜŞLERİ HER TAKIM İÇİN SIKINTI'
Milli takımlardan dönen oyuncularla ilgili bazı çekincelerinin olduğunu maçtan önce söylediğini belirten Terim, şöyle konuştu:
— Maçtan önce yaptığım röportajda aynı şeyleri söyledim, milli takımdan dönen oyuncuların sıkıntılarını ifade ettim. 24 saat yol gelen var, 24 saat kala buraya gelen var, antrenmanda sakatlanıp gönderilmeyen oyuncularımız var. Maalesef milli takım dönüşleri dünyadaki her takım için sıkıntı. Uluslar Ligi, alışılagelmiş bir program, proje değil. Yeni çıkan bir durum. Bir de bizim şanssızlığımız, kaleci Uruguay'a, sol bek Japonya'ya, diğeri Yeşil Burun Adaları'na, diğeri Nijerya'ya gidiyor. 10 günlük bir süreç bizim için. Maçtan önce esas sıkıntımız Belhanda'ydı ama Feghouli ve Fernando beni şaşırttı açıkçası. Selçuk yüzde 50 durumdaydı. Buna rağmen sahada 11'e 11 oynuyoruz.
'SIRA DIŞI BİR OYUN OYNADIK'
Mecburi oyuncu değişikliklerinin olmaması durumunda farklı alternatiflere yönelebileceğini söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, konuşmasına şöyle devam etti:
'BAZI MESAFELER VE TRAFİKLER KOLAY OLMUYOR'
Uluslar Ligi'yle ilgili düşünceleri sorulan Fatih Terim, "Ben Milli Takım hocalığı yaptım, şikayet benim karakterimde yok. Ama bazen mesafeler ve trafik kolay olmuyor. Brezilya-Arjantin gelip Arap Yarımadası'nda oynuyor, Yeşil Burun Adaları, Tanzanya'ya gidiyor. Yarın Afrika Uluslar Kupası başlayınca yine sıkıntı başlayacak. Maç oynamak birçok antrenmandan daha iyidir. Onun için kadro derinliği diyoruz. Buna rağmen kadrosunda 28-30 tane birinci sınıf oyuncu olanlar da şikayetçi. Oyuncu kendini buna alıştıracak. Uluslar Ligi'ne siz saçma sapan diyebilirsiniz ama böyle bir program var. Oyuncular da bunun bilincinde hareket etmeliler. Benim gittiğim toplantılarda da konuşulan bir konu, milli takım mesailerinin çok yer tuttuğu. Hatta hazırlık maçı programının asgariye indirilmesi konuşulurdu. Milli Takım'a oyuncu göndermekten gurur duyarız, bizim bir şikayetimiz yok" dedi.
'ÖNCELİĞİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'
Son olarak oyuncuların sakatlıklarıyla ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, "Diğer oyuncuların maçtan önce de sıkıntıların söyledim. Milli takımlardan kötü gelenler oldu. Uzun uçuşlar, iklim değişikleri oldu. Fernando da beni şaşırttı ama. Bize bu sefer toplu olan sıkıntı denk geldi. Genel olarak bir şey söylemek istiyorum. Vakit geçirmede sizin bu vakti devre bitimi ya da maç sonunda üzerine eklemeniz hiç ilgilendirmiyor. Siz benim devam eden ritmimi ve tempomu engellemeye yönelik hareketleri yaparsanız, maç sonuna eklediğiniz süre bir şey ifade etmez. 5 dakika uzatma veriyorsun, oynatmıyorsun. Oynayanın, hakem tarafından oynamasına müsaade edilmesini istiyorum. Kim oynuyorsa yapılması gerekiyor. Bir de Allah Aşkına bu 80'inci dakikalardan sonra sarı kart falan göstermesinler. Bıraksınlar bu işleri, çocuğa da sarı kart göstermesinler" diyerek sözlerini tamamladı.
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