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04:14 20 Ekim 2018
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    Fatih Terim

    Fatih Terim: Biz maça gelmiştik ama sakata geldik

    © REUTERS / Murad Sezer
    Spor
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    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bursaspor beraberliğinin ardından konuştu. İlk yarıda yaşanan 3 sakatlığı, "Biz maça gelmiştik ama sakata geldik" şeklinde değerlendiren Terim, takımının oynadığı oyundan da memnun kalmadığını söyledi.

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    © AA / Emrah Yorulmaz
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    Taraftarı önünde Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

    Ömer Bayram'la ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayarak Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı:

    — Ömer Bayram bizim çok şey beklediğimiz bir oyuncumuz. Biraz önce de söyledim, taraftarlarımızdan özellikle iç sahada bir ricam var, top kaybında, sabırlı oyunda eğer taraftarımız bize yardımcı olmazsa, yeni ve genç oyuncularda baskı oluşuyor. Ömer birkaç kötü orta ve pas hatası yapınca çıkan uğurlu ve tepki, ilerleyen dakikalarda toparlanamamasına neden oldu. Ben de sürekli, onun oyunda kalmasını sağlayacak konuşmalar yaptım. Ömer gibi bir oyuncu 1 tane orta yapamaz mı? Türkiye'nin en iyi orta açan oyuncusu.

    Galatasaray
    © AA /
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    - Bunu 1996-2000 yılları arasında da söylemiştim. Topu aldığımızda baskı, uğurlu, bazı oyuncuların korkmasına çekinmesine neden oluyor. Taraftarımızın desteği çok önemli. Pas hatası ve yanlış toptaki tepkide, bazı genç oyuncular toptan kaçar oluyor. Sabırlı oyunu oynayamıyoruz. Ozan'ın tek hatası, rakip artık topa vurmuş, ondan sonra hamle olmaz. Penaltı pozisyonu, penaltı. Hatası o. Ama istatistikler, onun çok iyi oynadığını söylüyor. Rakibe mesafe bırakıp top aldırırsanız, bundan sonra tehlikelere maruz kalırsınız.

    'MİLLİ TAKIM DÖNÜŞLERİ HER TAKIM İÇİN SIKINTI'

    Milli takımlardan dönen oyuncularla ilgili bazı çekincelerinin olduğunu maçtan önce söylediğini belirten Terim, şöyle konuştu:

    — Maçtan önce yaptığım röportajda aynı şeyleri söyledim, milli takımdan dönen oyuncuların sıkıntılarını ifade ettim. 24 saat yol gelen var, 24 saat kala buraya gelen var, antrenmanda sakatlanıp gönderilmeyen oyuncularımız var. Maalesef milli takım dönüşleri dünyadaki her takım için sıkıntı. Uluslar Ligi, alışılagelmiş bir program, proje değil. Yeni çıkan bir durum. Bir de bizim şanssızlığımız, kaleci Uruguay'a, sol bek Japonya'ya, diğeri Yeşil Burun Adaları'na, diğeri Nijerya'ya gidiyor. 10 günlük bir süreç bizim için. Maçtan önce esas sıkıntımız Belhanda'ydı ama Feghouli ve Fernando beni şaşırttı açıkçası. Selçuk yüzde 50 durumdaydı. Buna rağmen sahada 11'e 11 oynuyoruz.

    Fatih Terim
    © REUTERS / Murad Sezer
    Galatasaray'dan Fatih Terim kararı
    - Yakınmanın hiç yeri ve zamanı değil. 11 kişi oynadık ama 11 kişilik performans göremedik, bu anlayışı da göremedik. Biz maça gelmiştik, meğerse sakata gelmişiz. Ben de çok az gördüm. 90 dakikada 3 sakat oldu da, bu kadar kısa sürede daha önce olmamıştı. Psikolojik etkisi de oldu. Daha ekonomik oynamak zorundasınız. Ancak golden sonraki oyun, Galatasaray'ın oyunu. Burada 2-1'i de yakalayabilirdik, rakip de 1-0'dan sonra 2-0'ı da yakalayabilirdi. Hoşlanmadığımız bir puan kaybı, üzüldüm. Schalke için de şimdiden hazırlanmamız gerekiyor. Yapılan tetkiklerden sonra daha sağlıklı bilgi veririz.

    'SIRA DIŞI BİR OYUN OYNADIK'

    Mecburi oyuncu değişikliklerinin olmaması durumunda farklı alternatiflere yönelebileceğini söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, konuşmasına şöyle devam etti:

    Galatasaray
    © Flickr /
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    - Eren ve Sinan'ı çift oynatıp, Yuto-Ömer değişikliği yapabilirdik, Martin-Mariano değişikliği de olabilirdi, Donk girebilirdi. Kadro derinliği denilen bir şey var. Eğer kadro derinliğiniz varsa, sakatlıklar çok fazla etki etmez. Kadroda zaten birbirine yakın oyuncular vardır alternatif olarak. İdeal kadro derinliğinde olmayabiliriz ama Schalke maçının havası, beklentisi, seyircinin bakış açısı, bambaşka bir Galatasaray çıkaracaktır ortaya. Kaç kişi kalırsak kalalım, oraya bir 11'le çıkacağız. Biz Galatasaray takımıyız ve bu konuları geçmeliyiz. Olağanüstü diyeceğimiz sıra dışı bir maç oynadık. 21, 22 ve 40. dakikalarda oyuncu değişikliği olunca eliniz kolunuz bağlanıyor. 0-0'ken Ömer'le boş kaleye yakaladık, 1-1'ken pozisyonlar var. Buna rağmen golden sonra ortaya koyulan karakter önemli. Bunlar bize, iyi okuyabilirsek çok güzel dersler.

    'BAZI MESAFELER VE TRAFİKLER KOLAY OLMUYOR'

    Uluslar Ligi'yle ilgili düşünceleri sorulan Fatih Terim, "Ben Milli Takım hocalığı yaptım, şikayet benim karakterimde yok. Ama bazen mesafeler ve trafik kolay olmuyor. Brezilya-Arjantin gelip Arap Yarımadası'nda oynuyor, Yeşil Burun Adaları, Tanzanya'ya gidiyor. Yarın Afrika Uluslar Kupası başlayınca yine sıkıntı başlayacak. Maç oynamak birçok antrenmandan daha iyidir. Onun için kadro derinliği diyoruz. Buna rağmen kadrosunda 28-30 tane birinci sınıf oyuncu olanlar da şikayetçi. Oyuncu kendini buna alıştıracak. Uluslar Ligi'ne siz saçma sapan diyebilirsiniz ama böyle bir program var. Oyuncular da bunun bilincinde hareket etmeliler. Benim gittiğim toplantılarda da konuşulan bir konu, milli takım mesailerinin çok yer tuttuğu. Hatta hazırlık maçı programının asgariye indirilmesi konuşulurdu. Milli Takım'a oyuncu göndermekten gurur duyarız, bizim bir şikayetimiz yok" dedi.

    'ÖNCELİĞİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz
    © AA / Elif Öztürk
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    Bu maçı cuma günü yerine cumartesi günü oynamayı tercih edip etmeyeceği sorusu üzerine ise Fatih Terim, "Şampiyonlar Ligi'ne bugün olduğu gibi daha çok zaman kalmasını isterim. Ligin daha bir telafisi olabilir ama Şampiyonlar Ligi'ne daha zinde çıkmak isteriz. Benim için Şampiyonlar Ligi'ndeki süre çok daha geçerli Türkiye Ligi için" dedi.

    Son olarak oyuncuların sakatlıklarıyla ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, "Diğer oyuncuların maçtan önce de sıkıntıların söyledim. Milli takımlardan kötü gelenler oldu. Uzun uçuşlar, iklim değişikleri oldu. Fernando da beni şaşırttı ama. Bize bu sefer toplu olan sıkıntı denk geldi. Genel olarak bir şey söylemek istiyorum. Vakit geçirmede sizin bu vakti devre bitimi ya da maç sonunda üzerine eklemeniz hiç ilgilendirmiyor. Siz benim devam eden ritmimi ve tempomu engellemeye yönelik hareketleri yaparsanız, maç sonuna eklediğiniz süre bir şey ifade etmez. 5 dakika uzatma veriyorsun, oynatmıyorsun. Oynayanın, hakem tarafından oynamasına müsaade edilmesini istiyorum. Kim oynuyorsa yapılması gerekiyor. Bir de Allah Aşkına bu 80'inci dakikalardan sonra sarı kart falan göstermesinler. Bıraksınlar bu işleri, çocuğa da sarı kart göstermesinler" diyerek sözlerini tamamladı.

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    Etiketler:
    Galatasaray, Fatih Terim, Türkiye
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