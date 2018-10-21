Ronaldo'dan kırılması güç rekor

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Juventus, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde Genoa ile karşı karşıya geldi.
© REUTERS / Alberto Lingra
JUVENTUS, BU SEZON LİGDE İLK KEZ PUAN KAYBETTİ
Ronaldo, 18. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda da Genoa'dan Daniel Bessa'nın attığı golle maç 1-1 berabere sonuçlandı.
AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDE 400. GOL
Juventus, böylece ligde ilk kez puan kaybı yaşadı. Ancak maç, Ronaldo'ya yeni bir rekor getirdi.
© REUTERS / Benoit Tessier
Ronaldo, Avrupa'nın 5 büyük liginde 400 gol atan ilk futbolcu oldu.
Juventus, ligde 25 puanla liderliğini korudu, Genoa ise 10. sıraya yükseldi
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