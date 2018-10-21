Ronaldo'dan kırılması güç rekor

Juventus’ta forma giyen Cristiano Ronaldo, İtalya Birinci Futbol Ligi’nde yeni bir rekora imza attı. Portekizli oyuncu Avrupa’nın 5 büyük liginde 400 gol atan ilk kişi oldu.

© REUTERS / Alberto Lingra Juventus'tan Ronaldo'ya servet

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Juventus, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde Genoa ile karşı karşıya geldi.

JUVENTUS, BU SEZON LİGDE İLK KEZ PUAN KAYBETTİ

Ronaldo, 18. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda da Genoa'dan Daniel Bessa'nın attığı golle maç 1-1 berabere sonuçlandı.

AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDE 400. GOL

© REUTERS / Benoit Tessier Sezonun en iyi golü Ronaldo'dan

Juventus, böylece ligde ilk kez puan kaybı yaşadı. Ancak maç, Ronaldo'ya yeni bir rekor getirdi.

Ronaldo, Avrupa'nın 5 büyük liginde 400 gol atan ilk futbolcu oldu.

Juventus, ligde 25 puanla liderliğini korudu, Genoa ise 10. sıraya yükseldi