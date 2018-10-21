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22:35 21 Ekim 2018
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    Göztepe-Beşiktaş karşılaşması

    Beşiktaş, İzmir'den puansız ayrıldı

    © AA / Evren Atalay
    Spor
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    Spor Toto Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında, İzmir temsilcisi Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş, sahadan 2-0'lik skorla yenik ayrıldı. Bu sonucun ardından, Beşiktaş ile lider Galatasaray arasındaki puan farkı 4'e yükselmiş oldu.

    Beşiktaş'ta son oynanan Atiker Konyaspor maçının ilk 11'ine göre 4 farklı isim forma giydi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Göztepe karşısında son oynadıkları Atiker Konyaspor maçından farklı olarak 4 isme şans verdi. Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı Domagoj Vida, sakatlıkları bulunan Pepe ve Adem Ljajic'in yanı sıra Ricardo Quaresma ilk 11'de yer almadı. Bu isimlerin yerine Enzo Roco, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup ve Jeremain Lens ilk 11'de başladı.

    Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, 3-1 mağlup oldukları Kasımpaşa müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. İzmir temsilcisinde Adama Traore, Alpaslan Öztürk ve Tayfur Bingöl'ün yerine Berkan Emir, Andre Poko ve Halil Akbunar forma giydi.

    BETO'DAN İNANILMAZ İSTATİSTİK

    Karşılaşmaya Beşiktaş üstüste duran toplar kazanarak başladı. Siyah beyazlılar bunların sonunda bir de penaltı kazandı. 16. dakikada sol kanattan Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde Reis ve Roco'nun yükseldiği top dışarı çıktı. Hakem Fırat Aydınus'un korneri gösterdiği pozisyonun ardından VAR'ın uyarısıyla Fırat Aydınus pozisyonu izleme kararı verdi. Pozisyonda topun Reis'in eline değdiğini tespit eden Fırat Aydınus, penaltı kararı verdi. 19'uncu dakikada penaltıyı kullanan Oğuzhan Özyakup'un vuruşunda, kaleci Beto topu kornere çeldi. Beto böylece Türkiye'de kalesine gelen 9 penaltıdan 6'sını kurtararak inanılmaz bir istatistiğe ulaşmış oldu.

    Çok fazla tehlikenin yaşanmadığı ilk yarının en net fırsatını 45+2'de Vagner Love yakaladı ama topu dışarı attı.

    İKİNCİ YARI GÖZTEPE GOLÜ ERKEN BULDU

    İkinci yarı da aynı şekilde başlarken, ev sahibi Göztepe golü erken buldu. Castro'nun ortasına iyi yükselen Jerome takımını öne geçiren isim olmayı başardı. Jerome böylece son 3 maçında 2 gol 1 asistle 3 gole katkı yapmış oldu. Siyah beyazlılar beraberlik için gol ararken 2. golü de kalelerinde gördü. 61. dakikada kullanılan serbest vuruşta arka direkte Reis farkı ikiye çıkaran isim oldu. Resi böylece 37. lig maçında ilk kez gol sevinci yaşadı.

    Kalan bölümde ev sahibi Göztepe üstünlüğünü korumayı başardı ve Fenerbahçe'nin ardından diğer bir büyük takımı da eli boş göndermeyi başardı. Sarı kırmızılılar böylece güçlü rakibi Beşiktaş'ı 45 yıl sonra evinde yenmiş oldu.

    Bu sonuçla 2. kez kaybeden Beşiktaş 15 puanda kalırken, Göztepe de rakibiyle puanını eşitlemeyi başardı.

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    Etiketler:
    Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanan lig karşılaşması, Göztepe Spor Klübü, Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, İzmir, Türkiye
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