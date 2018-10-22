Beşiktaş, euro'yu 5.40’a sabitledi: Futbolcular ve teknik heyetin sözleşmesi TL'ye çevrildi

Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda ‘bazı istisnalar dışında' sözleşmelerde Türk Lirası'nın kullanılmasının zorunlu olacağı açıklanmıştı.

Bu kapsamda Beşiktaş'ta ekim ayından itibaren yıllık maaşlarını lira üzerinden alacak yerli futbolcular ve teknik heyetin yaklaşık yüzde 20 gelir kaybı yaşayacağı ortaya çıktı.

Euronews'tan Kerem Congar'ın haberine göre Beşiktaş yönetim kurulu da geçen mayıs ayında euro'nun liraya oranla değer kazanması sonrası euro üzerinden yapılan mevcut sözleşmelerin en kısa sürede liraya çevrilmesi konusunda karar aldı.

© AFP 2018 / Yasin Akgül TL ile sözleşme dönemi başladı

Buna göre teknik direktör Şenol Güneş, takım kaptanlarından Oğuzhan Özyakup, Tolga Zengin, Tolgay Arslan, Gökhan Töre, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Mustafa Pektemek, Necip Uysal ve A takıma yeni katılan genç futbolculardan Dorukhan Toköz, Güven Yalçın, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi artık TL üzerinden maaş alacak.

Euro kurunu 5.40'a sabitleyen yönetimin yerli isimlere vereceği yeni ücretler şöyle:

- Şenol Güneş: Yeni maaşı 13.5 milyon TL (Eski maaşı 16.279 milyon TL)

- Oğuzhan Özyakup: Yeni maaşı 10.8 milyon TL (Eski maaşı 13 milyon TL)

- Tolgay Arslan: Yeni maaşı 9.72 milyon TL (Eski maaşı 11.721 milyon TL)

- Gökhan Töre: Yeni maaşı 9.72 milyon TL (Eski maaşı 11.721 milyon TL)

- Caner Erkin: Yeni maaşı 9.45 milyon TL (Eski maaşı 11.395 milyon TL)

- Gökhan Gönül: Yeni maaşı 9.18 milyon TL (Eski maaşı 11 milyon TL)

- Mustafa Pektemek: Yeni maaşı 9.18 milyon TL (Eski maaşı 11 milyon TL)

- Tolga Zengin: Yeni maaşı 4.48 milyon TL (Eski maaşı 7.814 milyon TL)

- Necip Uysal: Yeni maaşı 5.94 milyon TL (Eski maaşı 7.163 milyon TL)

- Dorukhan Toköz: Yeni maaşı 3.24 milyon TL (Eski maaşı 3.907 milyon TL)

- Güven Yalçın: Yeni maaşı 2.16 milyon TL (Eski maaşı 2.604 milyon TL)

- Utku Yuvakuran: Yeni maaşı 1.35 milyon TL (Eski maaşı 1.627 milyon TL)

- Ersin Destanoğlu: Yeni maaşı 1.35 milyon TL (Eski maaşı 1.627 milyon TL)

- Fatih Aksoy: Yeni maaşı 1.35 milyon TL (Eski maaşı 1.627 milyon TL)

- Alpay Çelebi: Yeni maaşı 1.35 milyon TL (Eski maaşı 1.627 milyon TL)