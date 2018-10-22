Fenerbahçeli İş Adamları Derneği Çalıştayı'ndan taraftarlar için bildiri

'Yenilsen de yensen de taraftarın seninle, üzüntünle sevincinle seninle birlikte' başlığıyla yayımlanan bildiride, taraftarlardan her koşulda futbol takımına destek vermesi istendi.

Bildiride, şu ifadelere yer verildi: "Takımın başındaki teknik direktörün mesleki bilgi ve beceresine saygı göstereceğiz, görevini rahat bir şekilde icra edebilmesi için gereken şartları oluşturacağız. Bir taraftar olarak doğal hakkım olan protesto etme hakkımı, eğer gerekiyorsa kesinlikle ve kesinlikle 90 dakika sırasında değil, sonrasında kullanacağız. Medyada ve sosyal medyada ortaya atılan algı operasyonlarının peşinden koşup Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe futbolcularına ve teknik heyetine sırtımızı dönmeyeceğiz."

© AA / Serhat Çağdaş Fenerbahçe'de 3 futbolcu süresiz olarak kadro dışı bırakıldı

Futbol takımının maç sırasında ıslıklanmaması gerektiği vurgulanan bildiride, rakip takıma da küfür edilmemesi gerektiği belirtilerek, "Fenerbahçe’nin seçilmiş başkanı ve yönetiminin çalışma yöntemi ve kararlarına saygı göstereceğiz. Onları günlük uygulamalara, popülist davranışlara zorlamayacağız. Kısa dönemli çözümler yerine orta ve uzun dönemli plan, program ve projelere teşvik edeceğiz. Fair play ruhuna, sporda sevgi, saygı ve hoşgörüye, sarının sıcaklığına, lacivertin derinliğine ve en önemlisi Fenerbahçe'nin adı henüz koyulmamış büyüklüğüne, kalpten inanmış Fenerbahçeliler olarak söz veriyoruz" denildi.