Manchester United'da casusluk iddiası

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un açıklamalarıyla ortaya çıkan takım içi casusluk vakasının bir benzerinin Manchester United'da yaşandığı iddia edildi. İngiliz basını menajer Jose Mourinho'nun köstebek avında olduğunu yazdı.

© AFP 2018 / ALEXANDER NEMENOV Sahada zor günler geçiren Manchester United'ın hisseleri rekor kırdı

Fanatik'ten Yunus Dilber'in haberine göre Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un açıklamalarıyla ortaya çıkan takım içi casusluk vakasının bir benzerinin Manchester United'da yaşandığı öne sürüldü.

Ada'da yayım yapan Daily Mail gazetesi, Manchester United'ın Chelsea'yle 2-2 berabere kaldığı maçtaki ilk 11'inin mücadeleden önce sızdırıldığını yazdı.

Habere göre Portekizli teknik adam Jose Mourinho takımın maç sabahı uyanır uyanmaz Chelsea'ye karşı çıkaracağı ilk 11'in sosyal medyada ifşa edildiğini fark etti. Öfkeden çılgına dönen Mourinho'nun takım içindeki casusun bir an önce ortaya çıkarılması için harekete geçtiği öğrenildi.

‘HUMMALI BİR ÇALIŞMA İÇİNE GİRDİ'

Gazete, Portekizli teknik adamın Kırmızı Şeytanlar'daki köstebeğin bulunması için hummalı bir çalışma içine girdiğini belirtti.

Öte yandan Manchester United hakkındaki casusluk iddiaları Chelsea maçının ilk 11'inin sızdırılmasıyla da sınırlı değil.

Bu sezon oynanan West Ham United maçından önce de İngiliz deviyle ilgili olarak aynı iddia gündeme gelmişti.

Manchester United, West Ham maçını 3-1 kaybederken hafta sonu da Chelsea'yle 2-2 berabere kalmıştı.