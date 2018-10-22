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    Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Ana hedefimiz, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu

    © AA / Onur Çoban
    Spor
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    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Bilyoner.com ile yapılan sponsorluk anlaşması kapsamında açıklamalarda bulundu.

    Galatasaray
    © AA /
    Galatasaray, Bilyoner'le sponsorluk anlaşması imzalanacağını duyurdu
    Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadı'nda Bilyoner.com ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    'TARİHİ BİR ANA TANIKLIK EDİYORSUNUZ'

    ​Cengiz, sponsporluk anlaşmasına ilişkin olarak, "Tarihi bir ana tanıklık ediyorsunuz. Eylül 2017 yılında bir bahis şirketiyle anlaşmıştı. 1 milyon tl ile anlaşılmıştı. Bugün Ekim 2018 1 yıl sonra Bilyoner ile diğer anlaşma yaptık. Bu anlaşma diğer anlaşmanın tam 8 katı. Bu rakam Türk bahis şirketleri bahis sponsor destekleri içindeki en büyük rakam. Bunun için Emin Hitay'e teşekkür ederken Galatasaray cephesinde denetleme kuruluma, olayı ilk deşifre eden sorgulayan ve ortaya çıkaran denetleme kuruluna ve yönetim kurulu üyelerimiz İlber beye ve Dorukhan Acar'a çok teşekkür ediyorum. 8 milyon tl'lik bir rakam 8 kat spor tarihi için ülkemiz için bu zor ekonomik günlerde çok iyi bir rakam ve Galatasaray'ın NEF'ten sonraki en büyük sponsorluk bedeli. Kendilerinin bizden 1 milyon talep etme hakları hatta zarar ziyan olmalarına rağmen çok daha düşük yarısı rakama sözleşmeyi tek taraflı feshettiler. Misli.com'a teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı

    'BENİ HER GÖREN, 'BAŞKANIM FORVET AL' DİYOR'

    Kendisi ile fotoğraf çektiren hemen hemen bütün taraftarların 'başkanım forvet al' dediğini aktaran Cengiz, "Çok müthiş bir algı yönetimi yapıldı. Yapanları da tebrik ediyorum, haklılar. Bunu yapacağız. Kusursuz sorumluluk diye bir şey var. Bizim birçok şeyde kusurumuz yok ama sorumluluğumuz var. Aynı şeyleri tekrar söylediğim zaman 'Ağladın mı' diyorlar. Ağlamıyorum, gerçek bu. Geçmişten bir yükle geliyorsunuz. UEFA bunu söyleyince bunu bizim aleyhimize kullanıyorlar. 'Vay 147 milyon avro zarar ettin, ey UEFA bunları men et.' diye yine binlerce yazı gidiyor. Arkadaşlar, yaşamın gerçekleri var. Eğer biz yönetimi bugün alsaydık, kardaydık. Ancak öyle bir dünya yok, geçmişe bağlıyız. UEFA'nın standartlarına bağlı kalmaya mecburuz" açıklamasında bulundu.

    'BAZEN HER İSTEDİĞİNİZ OLMUYOR'

    Galatasaray, evinde 16 maç sonra puan kaybetti
    © AA / Emrah Yorulmaz
    Galatasaray, evinde 16 maç sonra puan kaybetti
    Mücadele ettikleri kulvarlarda kötü durumda olmadıklarını vurgulayan Cengiz, "Şu anda kulübümüz diplerde oynamıyor, kulübümüz en az gol atanlardan biri değil. Forvet olsa tabii ki daha iyi olurdu. Bazen her istediğiniz olmuyor. Bu dünyada her istediğinizin olması zaten cenneti de anlamsız kılar. Forvet transferi konusunda hocamızın talepleri önümüze geldiğinde hiçbir imzadan kaçmayız. Dünya çapında çok değerli bir teknik direktörümüz var. Onun getireceği hiçbir öneriye karşı çıkmadık, hiçbir imzadan da imtina etmedik, etmeyiz" yorumunda bulundu.

    'GEREK OYUNCU İZLEME EKİBİMİZ, GEREK DE TEKNİK EKİBİMİZ BU KONUDA ÇOK CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPIYOR'

    ​Ara transfer döneminin zorluklarına değinen Galatarasay başkanı, "Ocak ayı transferleri genelde zor transferlerdir. Yani kendi kulüplerinde mutlu olmayanlar, beklentileri karşılamayanlara yöneliktir. Kulübünde oturmuş bir insanı kalkıp ara dönemde transfer edemezsiniz. Fakat gerek oyuncu izleme ekibimiz, gerek de teknik ekibimiz bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Çünkü bizim sütten ağzımız yandı. Taraftar haklı olarak çok ciddi tepki verdi bize. Bu tepkiden ders aldık. İnşallah en iyisi olacak. Çarşamba günü Schalke 04 ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçımız var. O maçta Türkiye ve Galatasaray için en iyi sonucu almayı diliyorum. Ana hedeflerimizden biri Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak. Bu dönem için konuşmuyorum ama hedefimiz ve stratejik vizyonumuz bu" ifadelerini kullandı.

    Galatasaray
    © AA /
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    'İKİ YIL İÇİNDE ZARARIMIZI SIFIRLAMAYI BEKLİYORUZ'

    Mustafa Cengiz, UEFA ile yaptıkları anlaşmaya uyacaklarını dile getirerek, "Finansal açıdan borsaya kote şirketler içinde en iyi durumda olan firmayız. Son 3 aylık raporlamada Galatasaray 117 milyon, bir diğer rakibimiz 170 milyon, başka bir rakibimiz de 350 milyon lira zarar bildirdi. İnşallah bütün kulüplerimizin zararı azalır ve artıya geçerler. Biz önümüzdeki iki yıl içinde zararımızı sıfırlamayı düşünüyoruz. Eğer finansman ve kur farkı gideri olmasaydı 12 milyon avro artıdaydık. Biz UEFA kriterlerine uyacağız. Yıllardır ilk defa gerçekçi bir bütçenin içerisindeyiz. İnşallah bütün branşlarda taraftarlarımızın başını yere eğdirmeden kalıcı zaferlere ulaşırız. Bunun yeniden yapılandırmasını gerçekleştiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

    'STAD İSİM SPONSORLUĞU KONUSUNDA SAĞLAM GÖRÜŞMELERİMİZ VAR'

    Stad isim sponsorluğu konusunda Türk Telekom ile yaptıkları anlaşmanın sonuna yaklaşılmasıyla ilgili bir soru üzerine Cengiz, "Hem stadın etrafına reklam almak hem de stadın isim sponsorluğu için çalışmalarımız var. Bu konuda irtibatlar devam ediyor. Zaten ilerleyen aylarda bunu göreceksiniz. Büyük konuşmamak gerekir. Kulüp yönetimleri, davalar, görüşmeler, süreç ve sözleşmelerde mutlak yoktur. Ancak bizim o konuda çok ciddi sağlam görüşmelerimiz var" şeklinde görüş belirtti.

    Emre Akbaba
    © Fotoğraf: Twitter
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    'ŞU AN EN BÜYÜK DESTEĞİ NEF'TEN ALIYORUZ'

    Mustafa Cengiz, inşaat firması Nef'in ana sponsorları olduğunu dile getirerek, "Şu anda en büyük desteği Nef'ten alıyoruz. Nef bu desteği vermeye devam edecek. Bana 'Ocak ayında transfer yaptığınızda yine Nef desteği mi olacak' şeklinde bir soru soruldu. Bu soru beni rahatsız etti. Galatasaray transferleri kendi olanakları doğrultusunda yapar. Herhangi bir kurum bize sponsor olacak diye yola çıkamayız. Nef de elinden geleni yapmakta. Emre Akbaba transferiyle ilgili yine elinden geleni yapacak." diye konuştu.

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    Etiketler:
    Galatasaray ile Bilyoner.com arasında imzalanan sponsorluk anlaşması, Bilyoner.com, Nef, Galatasaray Spor Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi, Türk Telekom, Schalke 04 Futbol Takımı, UEFA, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı, Türkiye
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