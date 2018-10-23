Ronaldo tecavüz iddiaları sonrası ilk kez kameralar karşısında

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester United - Juventus mücadelesi öncesi bir otelde gerçekleştiği iddia edilen tecavüz iddiaları sonrası ilk kez kameralar karşısında açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, tüm bu iddialara rağmen hem tüm listelerde hem de futbolcular arasında dijital dünyada da zirveye çıktı.

© AFP 2018 / MARTIN BUREAU Las Vegas polisi, Cristiano Ronaldo'ya yeniden tecavüz soruşturması açtı

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester United — Juventus mücadelesi öncesi bir otelde gerçekleştiği iddia edilen tecavüz iddiaları üzerine kameralar karşısında açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, tüm bu iddialara rağmen hem tüm listelerde hem de futbolcular arasında dijital dünyada da zirveye çıktı.

Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, Manchester'da düzenlediği basın toplantısında Las Vegas'ta bir otelde gerçekleştiği iddia edilen ve mahkemeye taşınan olayla ilgili açıklama yaptı

Ronaldo gelen soru üzerine basın toplantısında şu sözleri kullandı: "Bu konuda yalan söylemeyeceğim. Yaşamımda çok mutluyum. Avukatlarım da eminler ben de. En önemlisi futbolumla ve hayatımla çok mutluyum. Öte yandan bakmak yükümlülüğünde olduğum insanlar var. Gerçek her zaman önce gelir ve bu yüzden rahatım"

Ronaldo, HER YERDE ZİRVEDE

© AP Photo / Cristiano Ronaldo’ya tecavüz suçlaması

2009'da Las Vegas'taki bir otelde model Kathryn Mayorga'ya tecavüz etmek ve suçunu örtbas etmek için 370 bin dolar ödemekle suçlanan Portekizli yıldız, tüm bu iddialara rağmen hem tüm listelerde hem de futbolcular arasında dijital dünyada da zirveye çıktı.

Ronaldo, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD eski başkanı Barack Obama gibi ünlüleri gölgede bırakırken, Neymar, Messi, James Rodriguez ve Gareth Bale gibi isimleri de geride bıraktı.

Facebook, Twitter ve Instagram gibi popüler sosyal medya mecralarının yer aldığı araştırmada Ronaldo, Facebook'ta 123 milyon, Instagram'da 145 milyon ve Twitter'da 75 milyon takipçiyle öne çıktı.

Bu listeye bakıldığında, Ronaldo, bir tek Twitter'da Justin Bieber ve Taylor Swift gibi ünlülerin gerisinde kaldı. Toplamda 340 milyon takipçisi olan Ronaldo, 284 milyonlu Justin Bieber, 268 milyonlu Taylor Swift, 176 milyonlu Baracak Obama ve 90 milyonlu Donald Trump'ın önünde yer aldı.

© REUTERS / Massimo Pinca Ronaldo'nun avukatı: Tecavüz suçlaması tamamen uydurma belgelere dayanıyor

Futbol dünyasında da Ronaldo rüzgarı esti. Sezon başında Real Madrid'den Juventus'a geçen 33 yaşındaki oyuncu, üç büyük mecrada toplamda 205 milyon takipçisi olan Neymar, 189 milyon takipçili Messi, 91 milyon takipçiye sahip James Rodriguez ve 83 milyon takipçili Gareth Bale'i geride bıraktı.

Cristiano Ronaldo'nun sosyal medyada geçtiği önemli isimlerden biri de Papa Francesco oldu. Facebook'ta bulunmayan Papa, Instagram'da 6 milyon ve Twitter'da 5 milyon takipçisi bulunuyor. Ronaldo neredeyse 30 kat daha fazla takipçiyle öne çıkıyor.

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi ile birlikte dünyanın en büyük yıldızlarından biri olan Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferi de büyük ses getirmişti.