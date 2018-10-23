Ronaldo tecavüz iddiaları sonrası ilk kez kameralar karşısında

Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, Manchester'da düzenlediği basın toplantısında Las Vegas'ta bir otelde gerçekleştiği iddia edilen ve mahkemeye taşınan olayla ilgili açıklama yaptı
Ronaldo gelen soru üzerine basın toplantısında şu sözleri kullandı: "Bu konuda yalan söylemeyeceğim. Yaşamımda çok mutluyum. Avukatlarım da eminler ben de. En önemlisi futbolumla ve hayatımla çok mutluyum. Öte yandan bakmak yükümlülüğünde olduğum insanlar var. Gerçek her zaman önce gelir ve bu yüzden rahatım"
Ronaldo, HER YERDE ZİRVEDE
Ronaldo, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD eski başkanı Barack Obama gibi ünlüleri gölgede bırakırken, Neymar, Messi, James Rodriguez ve Gareth Bale gibi isimleri de geride bıraktı.
Facebook, Twitter ve Instagram gibi popüler sosyal medya mecralarının yer aldığı araştırmada Ronaldo, Facebook'ta 123 milyon, Instagram'da 145 milyon ve Twitter'da 75 milyon takipçiyle öne çıktı.
Bu listeye bakıldığında, Ronaldo, bir tek Twitter'da Justin Bieber ve Taylor Swift gibi ünlülerin gerisinde kaldı. Toplamda 340 milyon takipçisi olan Ronaldo, 284 milyonlu Justin Bieber, 268 milyonlu Taylor Swift, 176 milyonlu Baracak Obama ve 90 milyonlu Donald Trump'ın önünde yer aldı.
Cristiano Ronaldo'nun sosyal medyada geçtiği önemli isimlerden biri de Papa Francesco oldu. Facebook'ta bulunmayan Papa, Instagram'da 6 milyon ve Twitter'da 5 milyon takipçisi bulunuyor. Ronaldo neredeyse 30 kat daha fazla takipçiyle öne çıkıyor.
Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi ile birlikte dünyanın en büyük yıldızlarından biri olan Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferi de büyük ses getirmişti.
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