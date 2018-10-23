Caner Erkin beraat etti

Geçen yıl oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçında kendisine sarı kart gösteren hakem Mete Kalkavan'a küfrettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, takım arkadaşı Tolgay Arslan'ın tanıklığı sonrası verilen kararla beraat etti.
Arslan, dava konusu müsabakada Erkin'in kendisine kızdığını belirterek, "Caner Erkin'in ağzından bir küfür duymadım" dedi.
Savunması sorulan Erkin'in avukatları, müvekkillerinin suçu işlediğine dair delil bulunmadığını ve böyle bir eylemde bulunmadığını öne sürerek beraat kararı verilmesini talep etti.
Davayı karara bağlayan mahkeme, Erkin'in delil yetersizliği nedeniyle beraatine hükmetti.
NE OLMUŞTU?
İddianamede, Erkin'in 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan, 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
Soruşturma sırasında savcılığa ifade veren Erkin, hakkındaki suçlamayı reddederek, Kalkavan'a küfretmediğini söylemişti.
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