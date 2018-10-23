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16:03 23 Ekim 2018
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    Caner Erkin

    Caner Erkin beraat etti

    © AA / Evren Atalay
    Spor
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    Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, geçen yıl Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasında kendisine sarı kart gösteren hakem Mete Kalkavan'a hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

    Geçen yıl oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçında kendisine sarı kart gösteren hakem Mete Kalkavan'a küfrettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, takım arkadaşı Tolgay Arslan'ın tanıklığı sonrası verilen kararla beraat etti.

    Caner Erkin
    © AFP 2018 / Jure Makovec
    Futbolcu Caner Erkin için hapis istemi
    İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya katılmayan sanık Erkin'i avukatları temsil etti. Daha önce verilen ara karar gereği tanık olarak dinlenilmesine ve zorla getirilmesine karar verilen Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan da duruşmada 'tanık' sıfatıyla hazır bulundu.

    Arslan, dava konusu müsabakada Erkin'in kendisine kızdığını belirterek, "Caner Erkin'in ağzından bir küfür duymadım" dedi.

    Savunması sorulan Erkin'in avukatları, müvekkillerinin suçu işlediğine dair delil bulunmadığını ve böyle bir eylemde bulunmadığını öne sürerek beraat kararı verilmesini talep etti.

    Davayı karara bağlayan mahkeme, Erkin'in delil yetersizliği nedeniyle beraatine hükmetti.

    NE OLMUŞTU?

    Caner Erkin
    DHA
    Hakeme küfreden Caner Erkin'in cezası onandı
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de 23 Ekim 2017'de Medipol Başakşehir ile yaptığı maçın son dakikalarında, kendisine sarı kart gösteren hakem Mete Kalkavan'a küfrettiği iddia edilen Caner Erkin hakkında iddianame hazırlanmıştı.

    İddianamede, Erkin'in 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan, 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

    Soruşturma sırasında savcılığa ifade veren Erkin, hakkındaki suçlamayı reddederek, Kalkavan'a küfretmediğini söylemişti.

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    Etiketler:
    beraat, küfür, Beşiktaş, Tolgay Arslan, Mete Kalkavan, Caner Erkin
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