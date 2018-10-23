Fatih Terim: Takıma 'sakatlar ordusu' diyebiliriz

'KADER MAÇI OLARAK GÖRMÜYORUZ'
Karşılaşmayı "kader maçı" olarak görmediklerini aktaran Terim, "Daha önce ilk 3 maçta bir puan alıp, grubu 10 puanla bitirdiğimiz oldu. Kazanmaların, kaybetmelerin ve berabere kalmaların daha kritik olduğu maçlardan biri. Özellikle içeride oynadığımız maçlar puan açısından çok önemli. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Kaybetsek de daha 3 maçımız var. Biz kaybettiğimizde değil, pes ettiğimizde yeniliriz" yorumunda bulundu.
'AĞLAMANIN VE SIZLANMANIN MANASI YOK'
'BEN YIKILMIŞ OLURSAM OYUNCULARIM NE YAPAR'
Basın toplantısında keyifli olduğu gözlenen Terim,"Ben eğer gülüyorsam neşeliyimdir. Kendi özel hayatımda çok gülen ve pozitif bir adamım. Saha kenarındaki resmimiz herkesin kafasında yer etmiş. Oysa benim güldüğüm, şaka yaptığım, eğlendiğim anlar da var. Bundan sonra inşallah onları da koyarlar. Şu anda herhangi bir Galatasaraylının gülmemesi için tek sebep göremiyorum. Ligde lideriz, Şampiyonlar Ligi'nde varız, Türkiye Kupası hakkımız devam ediyor ve Allah'a şükür sağlıklıyız. Herhangi bir sıkıntımız yok. Başkanımız, yönetimimiz, oyuncularımız, çalışanlarımızla bir aile gibiyiz. Gülmemem için bir sebep yok. Maç ya da puan kaybettiğimde elbette çok üzülürüm ama çok çabuk lider halime dönmem lazım. Çünkü birçok maç var. Oyuncularımın gözü bende. Ben yıkılmış olursam onlar ne yapar" dedi.
'FUTBOL HAYATIMDA BÖYLE BİR DURUM GÖRMEDİM'
Bursaspor maçının ilk yarısında 3 futbolcusunun sakatlık nedeniyle oyundan çıkmasına değinen Terim, "Bu kadarlık futbol hayatımda böyle bir durum görmedim. Tuhaf ama hayatta bu da var. Oyuncularıma devre arasında söyledim. Bizden 3 oyuncu çıktı oyun sanki 11'e 10 oynanıyor. Halbuki 11'e 11 oynuyorduk. Durum oyuncularımda bir kişi eksik oynuyoruz etkisi yarattı. Sahadaki oyuncularda sakatlanıp, takımı yalnız bırakma korkusu oluştu. Bu çok kötü bir psikolojidir. Buna rağmen oyunu bırakmadık. Ben her şeyi gördüm dememek lazım, bir dakika sonra hiç bilmediğiniz bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Bu da benim yaşamadığım bir şey" şeklinde görüş belirtti.
'SIKINTIMIZ KADROMUZUN DERİN OLMAYIŞI'
Tecrübeli teknik adam, bazı oyuncularının milli takımlardan sakat döndüğünü anımsatarak, "UEFA daha çok dikkat ettiği için buradan söyleyeyim. Uçakla 16 saatlik yolculuktan sonra inip antrenman yapıp ve bir gün sonra maça çıktığınızda başınıza her şey
'BELHANDA'YI KAZANMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPARIM'
Faslı futbolcuları Younes Belhanda'nın performansıyla ilgili soruya Terim, "Belhanda iyi oynasa da kötü oynasa da tartışılıyor. Sanırım bunun sebebi beklentilerin çok yüksek tutulması. Artık rakamları bir kenara bırakalım, kimse zorla almadı. Belhanda düzgün
'İNSANLARIN NAGATOMO'DAN ÖĞRENEĞİ ÇOK ŞEY VAR'
Japon oyuncu Yuto Nagatomo'nun performansından da memnun olduğunu aktaran Terim, "Nagatomo bizim için çok önemli bir oyuncu. Genç oyuncular için olduğu kadar deneyimli oyuncular için de bir örnek. Şu anda Donk, antrenmandan sonra kendisini ona teslim etmiş durumda. Ömer Bayram da ondan öğreneceği çok şey olduğunu söylemişti. Hakikaten insanların Nagatomo'dan öğreneceği çok şey var. Bazen dinlendirmek için yaptığımız rotasyonlarda bile mutlu olduğunu sanmıyorum. Oynatsam daha çok mutlu olur. Bizim için çok büyük bir şans. Ömer Bayram'dan da memnunum. Çabuk alıştı, hiçbir sıkıntı çekmedi" yorumunda bulundu.
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