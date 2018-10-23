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19:17 23 Ekim 2018
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    Fatih Terim

    Fatih Terim: Takıma 'sakatlar ordusu' diyebiliriz

    © AA / Ahmet Dumanlı
    Spor
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    UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda karşılaşacakları Schalke 04 maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Schalke 04'ün çok iyi bir takım olduğunu, Almanya Birinci Futbol Ligi'ndeki konumunun kimseyi yanıltmaması gerektiğini belirtirken, maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

    Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz
    © AA / Onur Çoban
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    Schalke'nin bulunduğu konumdan çok daha iyi bir takım olduğunu belirten Terim, "Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Almanya ligindeki yerleri kimseyi yanıltmasın. Schalke 04 o sıralamanın çok üst seviyelerinde olacak bir takım. Genç antrenörleriyle beraber çok da iyi maçlar oynadılar. Şampiyonlar Ligi'nde Porto ve Lokomotiv Moskova ile yaptıkları maçlar da bunu gösteriyor. Schalke 04 kaliteli bir takım. Kendi seyirci avantajımızı yarın kullanmak en büyük amacımız. Taraftarlarımızdan ricam, sabırla bizi desteklesinler. Bir saniye yanımızdan ayrılmasınlar. Çünkü artık kritik dönemlere geldik. Taraftarlarımıza en çok ihtiyaç duyduğumuz maçlardan biri. Çok iyi bir takımla oynayacağımızdan emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

    'KADER MAÇI OLARAK GÖRMÜYORUZ'

    Karşılaşmayı "kader maçı" olarak görmediklerini aktaran Terim, "Daha önce ilk 3 maçta bir puan alıp, grubu 10 puanla bitirdiğimiz oldu. Kazanmaların, kaybetmelerin ve berabere kalmaların daha kritik olduğu maçlardan biri. Özellikle içeride oynadığımız maçlar puan açısından çok önemli. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Kaybetsek de daha 3 maçımız var. Biz kaybettiğimizde değil, pes ettiğimizde yeniliriz" yorumunda bulundu.

    'AĞLAMANIN VE SIZLANMANIN MANASI YOK'

    Henry Onyekuru
    © AFP 2018 / MIGUEL RIOPA
    Galatasaray'a Onyekuru'dan kötü haber
    Fatih Terim, birçok futbolcusunun sakatlıklar nedeniyle müsabakada forma giyemeyeceğini dile getirerek, "Serdar Aziz, Emre Akbaba, Onyekuru, Fernando ve Feghouli maçın kadrosunda yok. Eren Derdiyok, Selçuk İnan ve Donk sakatlıktan döndü. Takıma 'sakatlar ordusu' diyebiliriz. Ancak 'sakatlar ordusu' dediğimiz bir gruba hala ordu diyorsak ve başında da bir kumandan varsa geriye cephane kalıyor. Yarın 50 bin (taraftar) de cephanemiz varsa çok da fazla bunun üzerine durmamak lazım. Demek ki hala savaşabiliriz. Bu oyuncular aramızda olsaydı çok iyi olurdu ama maça 24 saat kalmış. Ağlamanın, sızlamanın ve bu konuyu devamlı gündeme getirmenin manası yok" değerlendirmesinde bulundu.

    'BEN YIKILMIŞ OLURSAM OYUNCULARIM NE YAPAR'

    Basın toplantısında keyifli olduğu gözlenen Terim,"Ben eğer gülüyorsam neşeliyimdir. Kendi özel hayatımda çok gülen ve pozitif bir adamım. Saha kenarındaki resmimiz herkesin kafasında yer etmiş. Oysa benim güldüğüm, şaka yaptığım, eğlendiğim anlar da var. Bundan sonra inşallah onları da koyarlar. Şu anda herhangi bir Galatasaraylının gülmemesi için tek sebep göremiyorum. Ligde lideriz, Şampiyonlar Ligi'nde varız, Türkiye Kupası hakkımız devam ediyor ve Allah'a şükür sağlıklıyız. Herhangi bir sıkıntımız yok. Başkanımız, yönetimimiz, oyuncularımız, çalışanlarımızla bir aile gibiyiz. Gülmemem için bir sebep yok. Maç ya da puan kaybettiğimde elbette çok üzülürüm ama çok çabuk lider halime dönmem lazım. Çünkü birçok maç var. Oyuncularımın gözü bende. Ben yıkılmış olursam onlar ne yapar" dedi.

    'FUTBOL HAYATIMDA BÖYLE BİR DURUM GÖRMEDİM'

    Bursaspor maçının ilk yarısında 3 futbolcusunun sakatlık nedeniyle oyundan çıkmasına değinen Terim, "Bu kadarlık futbol hayatımda böyle bir durum görmedim. Tuhaf ama hayatta bu da var. Oyuncularıma devre arasında söyledim. Bizden 3 oyuncu çıktı oyun sanki 11'e 10 oynanıyor. Halbuki 11'e 11 oynuyorduk. Durum oyuncularımda bir kişi eksik oynuyoruz etkisi yarattı. Sahadaki oyuncularda sakatlanıp, takımı yalnız bırakma korkusu oluştu. Bu çok kötü bir psikolojidir. Buna rağmen oyunu bırakmadık. Ben her şeyi gördüm dememek lazım, bir dakika sonra hiç bilmediğiniz bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Bu da benim yaşamadığım bir şey" şeklinde görüş belirtti.

    'SIKINTIMIZ KADROMUZUN DERİN OLMAYIŞI'

    Tecrübeli teknik adam, bazı oyuncularının milli takımlardan sakat döndüğünü anımsatarak, "UEFA daha çok dikkat ettiği için buradan söyleyeyim. Uçakla 16 saatlik yolculuktan sonra inip antrenman yapıp ve bir gün sonra maça çıktığınızda başınıza her şey

    Galatasaray, evinde 16 maç sonra puan kaybetti
    © AA / Emrah Yorulmaz
    Galatasaray, evinde 16 maç sonra puan kaybetti
    gelebilir. Burada maalesef bazı şeyleri koruyamıyoruz. Burada tek sıkıntımız kadromuzun derin olmayışı ama onun da fazla üzerinde durmamak lazım. Şampiyonlar Ligi'nde aynı şartlarda mücadele etmiyoruz ama buna da hayıflanmanın anlamı yok. Yarın yedek de var hamle de var. Sakatlıktan korkuyoruz ama ben başka türlü korkuyorum. Eğer bir takımın inancı, güveni ve hırsı yoksa ben böyle bir sakatlıktan korkarım. Normal sakatlıktan korkmam" diye konuştu.

    'BELHANDA'YI KAZANMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPARIM'

    Faslı futbolcuları Younes Belhanda'nın performansıyla ilgili soruya Terim, "Belhanda iyi oynasa da kötü oynasa da tartışılıyor. Sanırım bunun sebebi beklentilerin çok yüksek tutulması. Artık rakamları bir kenara bırakalım, kimse zorla almadı. Belhanda düzgün

    Galatasaray
    © AA /
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    davranan bir futbolcu. 10 numaralı formayı giyiyor ve beklentiler yüksek olabilir ama elinden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncu. Çok da memnunum. Antrenmanda bile hırsı üst seviyede. Daha iyi oynamasını ben de bekliyorum. Orta sahamızdaki önemli oyunculardan biri. Eğer bir oyuncu Galatasaray ile sözleşme yapmışsa ben onu kazanmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Onun dışında başka tarafta gönderme ve ceza verme taraftarı değilim. Bazı istisnalar dışında elimden geldiğince kullanmak istiyorum. Belhanda bizim için önemli bir oyuncu. Ben kendisini seviyorum. Çünkü kalbi ile beyni bir" sözleriyle yanıt verdi.

    'İNSANLARIN NAGATOMO'DAN ÖĞRENEĞİ ÇOK ŞEY VAR'

    Japon oyuncu Yuto Nagatomo'nun performansından da memnun olduğunu aktaran Terim, "Nagatomo bizim için çok önemli bir oyuncu. Genç oyuncular için olduğu kadar deneyimli oyuncular için de bir örnek. Şu anda Donk, antrenmandan sonra kendisini ona teslim etmiş durumda. Ömer Bayram da ondan öğreneceği çok şey olduğunu söylemişti. Hakikaten insanların Nagatomo'dan öğreneceği çok şey var. Bazen dinlendirmek için yaptığımız rotasyonlarda bile mutlu olduğunu sanmıyorum. Oynatsam daha çok mutlu olur. Bizim için çok büyük bir şans. Ömer Bayram'dan da memnunum. Çabuk alıştı, hiçbir sıkıntı çekmedi" yorumunda bulundu.

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    Etiketler:
    Fatih Terim, Schalke 04 maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu, Galatasaray Spor Kulübü, Schalke 04 Futbol Takımı, Fatih Terim, Türkiye
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