Alper Potuk'tan ortağına: Abi biz battık mı?

Girdiği otel işinde tüm servetini kaybettiği iddia edilen Fenerbahçeli Alper Potuk'un, ortağı Faruk Bayraktar'a "Abi biz battık mı?" diye sorduğu belirtildi.

Spor yazarı Attila Gökçe, bugünkü köşe yazısında, girdiği otel işinde tüm mal varlığının battığı iddia edilen Alper Potuk'un ortağı Faruk Bayraktar ile görüşmesinden bir detayı aktardı.

Potuk'un işi şakaya vurup ortağı Faruk Bayraktar'a "Abi biz battık mı?" diye sorduğunu belirten Gökçe'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Haber kıtlığında varsayımlar haber olur, daha da olmadı uydurulur. Bazı dedikoducular da gazeteciyi kullanır. Onlardan biri Fenerbahçeli Alper'in başına geldi. Sapanca'da yaptığı Alfa otel yatırımı nedeniyle battığı yazıldı.

Sesi soluğu çıkmayan, kendi halinde işiyle (futbolla) meşgul olan Alper de işi şakaya vurup ortağı Faruk Bayraktar'a sordu: "Abi biz battık mı?"

"-Nereden çıkardın oğlum… Bir kuruş banka kredisi kullanmadık. Döviz borcumuz da yok. Kulüp müyüz biz!"

Tüm servetini kaybettiğine dair iddialarla ilgili açıklama yapan Potuk, "Çıkan haberler tamaman asılsızdır. Benim böyle bir yatırımım olmadı" demişti.