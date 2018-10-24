Japon koşucudan maraton azmi: Bacağı kırıldı, emekleyerek tamamladı

Japonya'da düzenlenen bir maratonda, yarışmacılardan birinin son 200 metrede bacağının kırılmasına rağmen emekleyerek yarışı bitirmesi takdir toplarken, tartışmaları da beraberinde getirdi.

© AFP 2018 / Fayez Nureldine Suudi Arabistan'da ilk kez kadınlar için maraton düzenlenecek

Geçen pazar günü Fukuoka'da düzenlenen maratona katılan Rei Iida isimli bir üniversite öğrencisi, yarışın sonlarına doğru düşerek bacağını kırdı. Japonya televizyonundan canlı olarak yayınlanan görüntülerde, Iida'nın 4 bin metrelik maratonu emekleyerek tamamladığı görüldü. 19 yaşındaki yarışmacının elleri ve dizleri kan içinde kaldı.

'GÜÇLÜ BİR SORUMLULUK DUYGUSU VAR'

Etkinliği seyredenlerden biri, Asahi gazetesine verdiği demeçte "Onda güçlü bir sorumluluk duygusu car. Ona hayran kaldım ve onu alkışlamak istiyorum" dedi.

Telegraph'ta yer alan habere göre, başka bir izleyici ise Iwatani Sangyo'ya gönderdiği mesajda "Onun azmi hepimizi çok etkiledi" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK BASKI ALTINDALAR'

Aynı zamanda eski bir 'ekiden' koşucusu olan, spor yorumcusu Tetsuhiko Kin, bir takım çalışması içerisinde olan koşucuların, kuşakları bir sonraki yarışmacıya ulaştırmaları gerektiği için büyük bir zihinsel baskı altında olduklarını belirtti.

Ancak, Iida'nın yarışı bitirme konusundaki ısrarına rağmen, organizatörler genç koşucunun yarışı tamamlamasına izin verdikleri için de eleştiri oklarının hedefi oldu.

'HEDEFİNE ÇOK YAKLAŞMIŞTI'

© Fotoğraf : Ekran görüntüsü Maraton koşucusu, pizza teklifini geri çeviremedi

Iida'nın düşerek sakatlık geçirmesinin duyulmasının hemen ardından, Iida'nın menajeri takımın yarışmadan çekilmesine karar verdi. Ancak yetkililer, olayın baş hakemi ile hemen temas kuramadılar ve karar organizatörlere iletildiği zaman Iida bir sonraki koşucuya kuşağı teslim etmek üzere çoktan yaklaşmıştı.

Etkinliğin baş hakeminin ise "Onu durdurma kararını vermeye çalışıyordum, ancak sonra hedefine çok yaklaştığını fark ettim" dediği belirtildi.

MENAJERİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan, Iida da, durmayı reddetti ve hakeme "Bitirmeme kaç metre kaldı?" diye sordu.

Bölümü tamamlamasının ardından hızla hastaneye kaldırılan Iida'nın bacağında kırık tespit edildi ve iyileşmek için 4 aya ihtiyacı olduğu öğrenildi. Iida ise, performansından ötürü menajerinden özür diledi.