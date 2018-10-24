Japon koşucudan maraton azmi: Bacağı kırıldı, emekleyerek tamamladı

'GÜÇLÜ BİR SORUMLULUK DUYGUSU VAR'
Etkinliği seyredenlerden biri, Asahi gazetesine verdiği demeçte "Onda güçlü bir sorumluluk duygusu car. Ona hayran kaldım ve onu alkışlamak istiyorum" dedi.
Telegraph'ta yer alan habere göre, başka bir izleyici ise Iwatani Sangyo'ya gönderdiği mesajda "Onun azmi hepimizi çok etkiledi" ifadelerini kullandı.
'BÜYÜK BASKI ALTINDALAR'
Aynı zamanda eski bir 'ekiden' koşucusu olan, spor yorumcusu Tetsuhiko Kin, bir takım çalışması içerisinde olan koşucuların, kuşakları bir sonraki yarışmacıya ulaştırmaları gerektiği için büyük bir zihinsel baskı altında olduklarını belirtti.
Ancak, Iida'nın yarışı bitirme konusundaki ısrarına rağmen, organizatörler genç koşucunun yarışı tamamlamasına izin verdikleri için de eleştiri oklarının hedefi oldu.
'HEDEFİNE ÇOK YAKLAŞMIŞTI'
Etkinliğin baş hakeminin ise "Onu durdurma kararını vermeye çalışıyordum, ancak sonra hedefine çok yaklaştığını fark ettim" dediği belirtildi.
MENAJERİNDEN ÖZÜR DİLEDİ
Öte yandan, Iida da, durmayı reddetti ve hakeme "Bitirmeme kaç metre kaldı?" diye sordu.
Bölümü tamamlamasının ardından hızla hastaneye kaldırılan Iida'nın bacağında kırık tespit edildi ve iyileşmek için 4 aya ihtiyacı olduğu öğrenildi. Iida ise, performansından ötürü menajerinden özür diledi.
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